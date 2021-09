Hoofdsponsor AA Gent kant zich tegen verkoop

VDK Bank wil niet horen van een verkoop van de voetbalclub. 'De club mag nooit worden verkocht. Niet nu en niet later', luidt het op sociale media. 'Wij zullen dus nooit een verkoop goedkeuren.'

De Tijd berichtte zaterdag dat Ivan De Witte en Michel Louwagie, de spilfiguren bij de Belgische topclub AA Gent, werken aan hun exit. De analyse is gemaakt dat alleen een externe partij met groot vermogen in staat is AA Gent aan de top van het Belgisch voetbal te houden.

Het nieuws zorgde voor deining bij de supporters van de club, waarvan sommigen zich al roeren. Maar de hevigste reactie was die van VDK Bank, de regionale bank wiens logo al sinds 1988 op de shirts van de Buffalo’s prijkt. 'Om heel duidelijk te zijn: voor VDK Bank als hoofdsponsor van AA Gent is het vanzelfsprekend dat de club nooit verkocht wordt', staat in een reactie op sociale media te lezen. 'Niet nu en ook niet later.' VDK is nog tot 2023 hoofdsponsor van AA Gent.

Erfgoed

Voor de bank is de club geen koopwaar. 'Het is erfgoed ten goede van de supporters en de Gentenaars. Zowel de stad Gent als VDK heeft de club steeds gesteund vanuit dat perspectief. Wij zullen dus nooit een verkoop goedkeuren (…) Voetbal is meer dan geld.'

Ook de stad Gent reageerde kort: ‘Voor ons is lokale verankering belangrijk in elk toekomstscenario voor AA Gent.'

Voorzitter Ivan De Witte controleert 25 procent van de club, manager Michel Louwagie 15 procent. Daarnaast zit 40 procent bij een tiental bestuurders en 20 procent bij leden van de vroegere vzw en de stad Gent. VDK en enkele toplui van de bank hebben aandelen in handen.