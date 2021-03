Huiszoekingen bij topclub Barcelona

De politie-actie bij FC Barcelona past in het onderzoek naar de financiële wanpraktijken van de Catalaanse voetbalclub.

De inval gebeurt zes dagen voor de voorzittersverkiezingen bij FC Barcelona. Die komen er nadat Josep Bartomeu eind vorig jaar opgestapt is onder druk van de supporters. De aanleiding was de zware pandoering tegen Bayern München in de Champions League en een mogelijke transfer van Lionel Messi.