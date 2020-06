Huiszoekingen bij voetbalclubs Charleroi en Racing Genk

Speurders zijn binnengevallen bij de topclubs Charleroi en Racing Genk in het kader van een onderzoek naar verdachte geldstromen bij transfers waarbij voetbalmakelaar Mogi Bayat betrokken was.

Opnieuw hebben clubs uit de top van het Belgische voetbal bezoek gekregen van het gerecht. Speurders van het Limburgse gerecht vielen binnen bij Charleroi, het nummer drie van de voorbije competitie. Bij Genk, twee jaar geleden nog kampioen maar het voorbije seizoen slechts zevende, ging het om een inval van het federale parket.

Mogi Bayat

Beide invallen kaderen in mogelijke financiële verrichtingen bij spelerstransfers door makelaar Mogi Bayat, zegt de woordvoerder van het federale parket. Mogi Bayat is overigens de broer van Mehdi Bayat, sterke man bij Charleroi. Mogi zat in 2018 een tijd in de cel in het kader van een groot gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en corruptie in het voetbal. De makelaar is in dat dossier officieel in verdenking gesteld, maar intussen alweer flink actief in het voetbal.

De speurders legden een lijst van spelers voor over wie ik uitleg moest verschaffen. Ze hebben ook bestanden met betrekking tot bepaalde transfers meegenomen. Pierre-Yves Hendrickx Directeur Sporting Charleroi

Het parket wilde niet toelichten over welke transfers of spelers het gaat. Vanuit Charleroi kwam wel een officiële reactie. 'De speurders legden een lijst van spelers voor over wie ik uitleg moest verschaffen. In sommige gevallen ben ik het antwoord schuldig gebleven, omdat de lijst ook spelers bevatte die nooit bij ons hebben gespeeld of zelfs nooit in beeld zijn geweest. Tot slot hebben ze een paar bestanden met betrekking tot bepaalde transfers meegenomen', aldus directeur Pierre-Yves Hendrickx. Hij meldt nog dat Mehdi Bayat en voorzitter Fabien Debecq niet zijn ondervraagd.

Dejan Veljkovic

De invallen en gerechtelijke dossiers in het Belgische voetbal zijn niet meer te tellen. In oktober begon het met huiszoekingen bij een aantal individuen in en rond ons voetbal, onder wie de makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Ook bij de clubs Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk, Standard, Gent, Kortrijk, Lokeren, KV Oostende en KV Mechelen vonden huiszoekingen plaats. Die kaderden allemaal in witwascarrousels en dubieuze geldstromen bij transfers, met vertakkingen naar het buitenland. Een extra element bij Mechelen was een dossier van matchfixing, rond onder meer toenmalig co-eigenaar Olivier Somers.

In het dossier over de praktijken van Veljkovic legt het parket de laatste hand aan de eindvordering. De raadkamer beslist na de zomer wie zich voor de strafrechter moet verantwoorden.

In het dossier over de praktijken van Dejan Veljkovic legt het parket de laatste hand aan de eindvordering. In principe beslist de raadkamer na de zomer wie zich voor de strafrechter moet verantwoorden. Velkovic was er gloeiend bij, zijn zwarte boekhouding is gevonden. Daardoor kon het onderzoek snel vooruitgaan. Veljkovic sloot intussen een deal met het gerecht als spijtoptant. Hij kreeg een celstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro met uitstel en de verbeurdverklaring van allerlei gelden en goederen die hij op illegale wijze heeft verkregen.

In het onderzoek rond Veljkovic zijn een stoet bekende mensen uit het voetbal verhoord. Het ging onder meer over Georges Leekens, Herman Van Holsbeeck, Peter Maes, Ivan Leko, scheidsrechters, clubbestuurders en voetballers.

Henrotay

Naast Veljkovic en Bayat loopt nog een makelaar in het vizier van het gerecht. Makelaar Christophe Henrotay is vorig jaar in Monaco opgepakt, wegens verdenkingen dat hij illegale commissies opstreek bij transfers van Anderlecht-spelers naar het buitenland.

Nog in verband met Henrotay vielen speurders dit jaar binnen bij Standard en voorzitter Bruno Venanzi.