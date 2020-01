Huizoeking bij Standard-voorzitter Venanzi

De operatie zou verband houden met het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

De federale politie heeft woensdagochtend omstreeks 7 uur een huiszoeking uitgevoerd bij Bruno Venanzi, voorzitter en eigenaar van voetbalclub Standard Luik. Dat gebeurde in het gerechtelijk onderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay, zo melden de RTBF en de VRT. Intussen zijn de speurders ook afgezakt naar Sclessin, het voetbalstadion van de club.

De operatie zou verband houden met het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Die werd vorig jaar in Monaco gearresteerd en in verdenking gesteld voor witwaspraktijken, private corruptie, bendevorming en valsheid in geschrifte.

Mogelijk zijn er onregelmatigheden gebeurd bij transfers die Henrotay voor Standard heeft gedaan. Het gerecht onderzoekt of er zogenaamde ‘retrocommissies’ zijn betaald aan betrokkenen.

Het hele geldgegeven in het voetbal choqueert me soms wel. (2016) Bruno Venanzi voorzitter Standard Luik

Venanzi maakte zijn naam in de ondernemerswereld als oprichter van energiebedrijf Lampiris dat nu onderdeel is van Total. In 2015 nam hij Standard Luik over van Roland Duchatelet. 'Het hele geldgegeven in het voetbal choqueert me soms wel', zei hij een jaar daarna in een gesprek aan De Tijd.

Edmilson

Eerder deze week raakte al bekend dat er een geurtje hangt aan de transfer (in de zomer van 2018) van Junior Edmilson van Standard Luik naar het Qatarese Al Duhail SC. Bij die transfer zou Sint-Truiden mogelijk zijn opgelicht.

Dat zit als volgt in mekaar. In januari 2016 trok Edmilson van Sint-Truiden naar Standard Luik met een clausule in het contract dat STVV bij een eventuele doorverkoop recht had op 40 procent van de meerwaarde, boven de 1,2 miljoen euro die Standard betaalde.