Iedereen aan de ketonen?

3 vragen aan Geoffrey Woo

1. U bent een van de belangrijkste leveranciers van ketonen. Is er sprake van een hype nu het gebruik in de Tour bekend is?

‘Ja en nee. Wij zijn enorm blij dat het team Jumbo Visma bekend heeft gemaakt dat het ketonen gebruikt, want het is geen doping. Voor ons is de groeiende populariteit van ketonen natuurlijk niet nieuw. Vorig jaar al leverden we aan zeven teams in de Tour, dit jaar zijn het er nog meer. Dat betekent niet dat al hun renners het gebruiken. Sommige ploegen laten de keuze en sommige wielrenners kopen ze via hun persoonlijke trainers. Maar nu het gebruik bekend is, zien we de interesse bij het grote publiek drastisch toenemen.’

2. Wie beschouwt u als uw doelgroep?

‘Om te beginnen de professionele topsporters. Daarna volgen de sporters die wat minder middelen ter beschikking hebben. En ten slotte is er het bredere publiek. Daarbij denken we in eerste instantie aan CEO’s en risicokapitaalverschaffers in Silicon Valley, mensen die hun prestaties willen opdrijven. Ketonen passen in het algemene streven naar gezondheid, denk maar aan de zoektocht naar oplossingen van sommige bedrijven om veroudering tegen te gaan. Ketonen kunnen daar een rol in spelen.’

3. Toch zegt professor PeterHespel dat ketonen alleen werken voor recuperatie op de lange termijn. Het onmiddellijke effect op prestaties is niet bewezen, net zomin als de cognitieve voordelen waar u mee uitpakt.

‘De onderzoeksresultaten waarop we ons baseren, komen van het team van Kieran Clarke, de Australische wetenschapster die aan de basis ligt van het gebruik van ketonen als superbrandstof. Zij heeft aangetoond dat de inname van ketonen voor de inspanning een effect heeft van 2 procent prestatieverbetering. Haar studies zijn wetenschappelijk bekroond.’