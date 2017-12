‘Ik ben niet van plan Club Brugge ooit te verkopen'

Vastgoedondernemer en Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe zag deze week niet alleen zijn Uplace-project getorpedeerd, hij zag ook hoe grote rivaal Anderlecht in handen kwam van Marc Coucke. Een 'cri de coeur' over vastgoed, voetbal en het juridische kluwen van België. ‘Waar zijn we in godsnaam mee bezig?’