‘Ik investeer niet in Beerschot uit liefde voor het voetbal'

De bouwondernemer en Beerschot-eigenaar Francis Vrancken is er niet goed van. Het besluit deze week om zijn traditieclub niet naar voetbalklasse 1A te laten promoveren, was een dikke streep door de rekening. Toch is hij zeker: ‘Beerschot blijft een goede investering.’

‘We zijn geen 90, maar 100 procent zeker dat we straks in eerste klasse spelen’, zei Beerschot-voorzitter Francis Vrancken (51) dit voorjaar al stellig. Eergisteren nog zat de energieke topman van de Kempense bouwgroep DCA samen met het clubbestuur om het budget voor een seizoen in 1A te bespreken. Beerschot, dat vorig seizoen tweede werd in tweede klasse, rekende erop dat 1B-kampioen KV Mechelen niet zou promoveren door het onderzoek naar matchfixing.

Maar deze week werd Vranckens droom aan diggelen geslagen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) oordeelde dat KV Mechelen toch naar eerste mag. Daardoor blijft KFCO Beerschot Wilrijk in 1B, alom verguisd als een financieel sterfhuis waar professionele teams de grootste moeite hebben met eigen inkomsten te overleven. ‘Ik ben er niet goed van’, zegt Vrancken vol ongeloof. ‘Dit is een kaakslag voor het Belgische voetbal.’

Het is ook een domper voor shirtsponsor DCA, die meer zichtbaarheid zou krijgen in 1A. Toen Beerschot in de zomer van 2017 naar een hoofdsponsor op zoek was, had Vrancken net toegehapt omdat hij zijn bedrijf, dat residentiële appartementen bouwt en verkoopt, bekender wou maken bij het grote publiek. Voor 227.000 euro per jaar zou hij drie jaar hoofdsponsor zijn.

BIO Francis Vrancken > Geboren Kempenaar (51 jaar), woont in Schilde. > Studeerde economie in Leuven, zat er op kot met Luc Neefs, nog altijd zijn rechterhand en jurist. > Kocht zijn eerste wegenbouwbedrijf in 1999 en verwierf DCA in 2006: is vandaag de enige eigenaar. > Werd in 2017 hoofdsponsor van voetbalclub Beerschot Wilrijk. > Verwierf in 2018 de helft van de aandelen. De andere 50 procent is in handen van de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad. Profiel DCA Groep > Opgericht in 1969 als De Clercq & Zonen, een wegenbouwer. > Evolueerde van een wegenbouwer naar een gediversifieerde bouwgroep en projectontwikkelaar. > Deed recent diverse overnames: de schrijnwerkerij Coraco (2017), het bouwbedrijf E. Dillen (2018) en de grondrecyclagespecialist GR De Kempen (2018). > Boekte in 2018 een omzet van 192 miljoen euro (+53%), een brutobedrijfswinst (ebitda) van 9,2 miljoen euro (+94%) en een nettowinst van 1,5 miljoen euro (+41%). > Telt 549 voltijdse werknemers. > Opereert vanuit Beerse, waar in 2020 een nieuw hoofdkantoor wordt geopend.

Vrancken kwam bij de club terecht dankzij netwerking. ‘We werden al eens uitgenodigd voor de loges of de businessseats. Ik was geen diehardfan en had evenmin een voorbedacht plan’, zegt de selfmade entrepreneur, die met een economiediploma actief werd in de wegenbouw en vandaag een groep runt met 550 werknemers en 192 miljoen euro omzet.

Ook zijn instap in Beerschot had weinig met clubliefde te maken. Sinds de club na het faillissement in 2013 weer naar 1B was doorgestoten, was de noodzaak gegroeid om te professionaliseren. Beerschot, dat toen een vzw was en vooral een beroep deed op vrijwilligers, keek uit naar een professionele investeerder of een overnemer, en de Kempenaar werd gepolst.

Hij twijfelde niet lang, maar dat was ‘geen emotionele oprisping’. ‘Het was een opportuniteit. De club werd omgevormd tot een nv en er was geen overnameprijs. Het ging louter om de overname van de activa en passiva van de vzw, inclusief leveranciersschulden, met het engagement om de club te doen groeien. Ik wist zeker dat de club haar glorie van weleer, met het stamnummer 13 en de paars-wit-geel-blauwe kleuren, terug zou krijgen.’ In januari 2018 werd een principieel akkoord ondertekend.

Saoedische prins

Er liepen toen ook gesprekken met de voetbalgekke Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad, die in 1989 met een aantal investeerders de Saudi Paper Manufacturing Company (SPMC) oprichtte, gespecialiseerd in gerecycleerd huishoudelijk papier. In 2003 kocht hij de helft van Sheffield United voor 1 miljoen pond (zo’n 1,1 miljoen euro). De Engelse traditieclub was toen een derdeklasser, maar komt dit seizoen uit in de Premier League.

‘We kwamen vrij snel overeen om de aandelen 50/50 te verdelen’, zegt Vrancken. Dat gebeurde in maart, net voor de finale promotiewedstrijd in 1B tegen KV Mechelen, een match die Beerschot in de laatste minuten verloor. Het contact met de prins verliep via Jan Van Winckel. De voormalige conditietrainer van Beerschot was actief bij de Saoedische topclub AlHilal toen Abdullah er voorzitter was. Van Winckel is een van de vijf vertegenwoordigers van de Saoedi in de tienkoppige raad van bestuur van Beerschot. De vijf andere zitjes zijn voor DCA.

‘Op het eerste gezicht is het misschien een vreemde combinatie, maar ze werkt wonderwel’, zegt Luc Neefs (54), de juridische rechterhand van Vrancken en bestuurder bij DCA. ‘Elke beslissing moet worden gedragen door beide eigenaars. Ons engagement ligt vast voor vijf jaar. Zolang blijven we opereren in tandem, ook als er geen promotie is naar 1A, zoals het ernaar uitziet. De prins heeft wellicht diepere zakken dan wij, maar het is niet de bedoeling dat hij met geld komt aandraven om ons te laten verwateren. We staan op onze 50 procent van de aandelen.’

Na de gemiste promotie zullen we een burgerlijke procedure starten en een schadeclaim indienen bij de voetbalbond. We blijven vechten.

Het finale budget was nog niet rond, maar het plan was om jaarlijks 14 miljoen euro te besteden als Beerschot in 1A zou uitkomen. ‘Dat bedrag zal wellicht zakken tot 10 à 11 miljoen euro’, vermoedt Vrancken. ‘Ter vergelijking: vorig seizoen werkten we in 1B met een jaarbudget van 9 miljoen.’ De aankoop van belangrijke spelers is volgens Vrancken juridisch afgedekt. ‘Er zijn geen clausules in hun contracten waardoor ze kunnen afhaken als we niet in eerste klasse uitkomen.’

De ambitie was om al vanaf het seizoen 2020-21 break-even te draaien met Beerschot. Die plannen mogen nu opgeborgen worden. De Beerschot-fans hadden er nochtans veel zin in. De verkoop van abonnementen ging hard. De club zat al voorbij het totaalaantal van vorig seizoen: zo’n 5.500. En de pop-upwinkel met merchandising die halverwege juni was opgestart, haalde op de eerste dag al een omzet van 30.000 euro.

De inkomsten uit sponsoring en tv-rechten liggen in 1B een stuk lager, en dat is een flinke streep door de rekening. ‘Het verlies aan inkomsten loopt in de miljoenen’, zegt Vrancken. ‘We zullen daarvoor een burgerlijke procedure opstarten en een schadeclaim indienen bij de voetbalbond. We laten het hier niet bij. We blijven met deze club vechten.’

Ondanks alles blijft de Kempense ondernemer overtuigd van de businesscase. ‘Beerschot is een traditieclub. Dat heeft ons overtuigd om de investering te doen. We blijven geloven dat we de club als sterk merk kunnen consolideren in het profvoetbal. We doen dat niet uit liefde voor het spel of uit heimwee naar de traditieclub. Het is niet mijn ambitie met Beerschot een voetbalimperium uit te bouwen. Dit is een rationele beslissing.’

Een dergelijke investering creëert een meerwaarde, meent Vrancken. Ze straalt af op de bouwgroep DCA, en leidt tot een grotere naamsbekendheid in de sector. ‘We hebben al twee seizoenen als hoofdsponsor achter de rug. Het effect is moeilijk meetbaar, maar de dynamiek en het positivisme van een club als Beerschot hebben wel degelijk een effect op de medewerkers en sollicitanten. Tot voor kort hadden we een 50-tal openstaande vacatures, maar die zijn bijna allemaal op korte termijn ingevuld.’

Schermvullende weergave Francis Vrancken: 'Voetbal zal voor altijd een groot stuk emotie zijn.' ©Jonas Lampens

Belangrijk is ook het stadiondossier. Met de steun van de Saoedische prins en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoopt Vrancken op middellange termijn in Antwerpen met DCA een nieuw multifunctioneel stadion te kunnen bouwen. De geplande locatie is Petroleum Zuid, de enige bouwgrond die vandaag op de Antwerpse tekentafel ligt. ‘Het oude stadion op het Kiel, hoe sympathiek en charmant ook, is goed voor 12.000 zitjes, maar worstelt met een mobiliteitsprobleem.’

Vrancken overweegt het model van de Ghelamco Arena in Gent, en mikt op een complex van 20 à 25.000 zitjes, een investering van 80 tot 100 miljoen euro. ‘We zijn daarover met zakenmensen en financiële investeerders in gesprek. Er zullen ook concerten, sport- en andere events op het grasveld mogelijk zijn.’

Of hij ook met de vastgoedontwikkelaar en FC Antwerp-eigenaar Paul Gheysens gesproken heeft, die volop bezig is de Bosuil uit te breiden en te renoveren? ‘We zien hem regelmatig in het kader van het voetbal’, zegt Vrancken. ‘Maar ik heb het er nog niet met hem over gehad. Dat gaan we ook niet doen. Ieder vaart zijn eigen koers. We zijn dat verplicht aan onze supporters. Voetbalfans zijn erg regiogebonden. Onderschat dat niet. Petroleum Zuid is de plek waar Beerschot zijn fanbasis heeft.’

Prins Abdullah is vragende partij voor een nieuw stadion, klinkt het. ‘Hij ziet daar een enorme financiële hefboom in. Hij wil met Beerschot, net zoals bij Sheffield United, een standvastige eersteklasseclub uitbouwen. Ook voor ons is dat een belangrijke motivatie.’

Scha en schande

Maar een hoofdactiviteit zal voetbal nooit worden, zegt de bouwondernemer. ‘We zijn sterk gegroeid met DCA. Alleen al in 2018 steeg de omzet met 53 procent tot boven 190 miljoen euro, de brutobedrijfswinst (ebitda, red.) verdubbelde bijna tot 9,2 miljoen en het aantal werknemers nam toe met bijna de helft. We zijn in een positie om te consolideren, zodat we op middellange termijn weer een stap vooruit kunnen zetten.’

Op die manier komt tijd vrij om een gelijkaardig groeiproces bij Beerschot op gang te brengen, zegt Vrancken. Met zijn Saoedische mede-eigenaar wil hij volop inzetten op de jeugd. ‘We willen van Beerschot een sterke eersteklasser maken met 35 procent eigen opgeleide spelers’, schreef die op Twitter. Onlangs werd de samenwerking met de club Rupel Boom omgezet in een fusie, waardoor de traditieclub van het Kiel over 1.000 jeugdspelers beschikt. Er is zelfs een wachtlijst. ‘De jeugd is onze toekomst.’