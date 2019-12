‘Ik wil het Louis Vuitton van de ruitersport worden'

Wat dertig jaar geleden begon met de aan- en verkoop van één paard, is vandaag een wereldwijd mini-imperium in de paardensport. En nog barst Stephan Conter, de eigenaar van Stephex Group, van de plannen. ‘Op onze eerste veiling hebben we een embryo verkocht voor 86.000 euro.’

‘Zie je die man daar op dat paard? Dat is de zoon van de grootste bankier van Chili.’ Stephan Conter, de 54-jarige eigenaar en CEO van de paardengroep Stephex, wijst naar een jongeman die op een paard door de grote overdekte piste draaft en feilloos de ene horde na de andere neemt. ‘Hij komt hier een dag enkele paarden uitproberen. We hebben er een drietal geselecteerd uit onze stal, binnen zijn budget, waarmee het zou kunnen klikken.’

Conter wuift naar een oudere man aan de overkant van de piste. ‘Nelson Pessoa, de legendarische Braziliaanse meester van de jumpingsport’, zegt Conter. ‘83 is hij intussen. Wat Pele is voor het voetbal, is Pessoa voor de paardensport. Deze stiel kan je niet leren op school. Ik had hem aangeworven om mijn twee dochters te trainen. Nu coacht hij ook onze andere ruiters en paarden. En hij heeft het hier uitstekend naar zijn zin.’

Stephex investeert 10 miljoen in Europees paardenmekka in Knokke Stephan Conter, de selfmade man achter het paardenbedrijf Stephex Group, gaat samen met de bevriende ondernemer Paul Gheysens, 8 tot 10 miljoen euro investeren in wat het Wellington van Europa moet worden. Wellington, in de Amerikaanse staat Florida, wordt beschouwd als de hoofdstad van de Amerikaanse paardensport, druk bezocht door de rich and famous. In Knokke, naast het tweede golfterrein dat Gheysens er aanlegt, komen in een landschapspark van 35 hectare stallen en pistes. ‘Het komt erop neer dat we de tijdelijke infrastructuur die we elk jaar opbouwen voor het jumpingtoernooi Knokke Hippique permanent gaan maken. Het zal worden zoals in Meise, maar met alle troeven van Knokke. Amerikanen krijg je moeilijk naar Vlaams-Brabant, maar de zee, het strand, de golfclub, de winkels en de sfeer van Knokke kunnen hen wel verleiden. Paardenliefhebbers kunnen drie maanden met hun paarden naar daar komen. Een deel van de terreinen hebben we al gekocht, en de gemeente staat achter ons. In september beginnen we aan de basisinfrastructuur. Naarmate de vergunningen in orde komen, bouwen we verder.’

Begrijpelijk, een rondleiding op het 35 hectare grote domein van Stephex Group in Meise leert dat dit het walhalla is voor de liefhebbers van springpaarden. In een golfkarretje passeren we langs meerdere luxueuze stalgebouwen, een kleine kliniek en een wellness, kantoren in een oude vierkantshoeve, vijf rijpistes en enkele appartementen voor internationale gasten. Het geheel ligt ingebed in een uitgestrekt landschap met een vijver en met hagen afgeboorde weides.

Hier worden 225 raspaarden opgefokt tot topspringers die overal ter wereld prestigieuze tornooien winnen. De naam en faam van Stephex echoot tot in de VS. Jennifer Gates, de dochter van Bill, en Georgina Bloomberg, de dochter van die andere miljardair en ex-burgemeester van New York (die volgend jaar een gooi naar het Amerikaanse presidentschap doet), zijn er kind aan huis. Jessica Springsteen, de dochter van rockzanger Bruce, huurt zelfs permanent een van de villa’s van Conter in de buurt van Meise.

Rij je de oprijlaan van het statige domein op, dan springen meteen de tientallen grote paardenwagens in het oog, combinaties van een camper en een trailer voor maximaal acht paarden van AKX, STX en Ketterer, ‘de Rolls-Royce van de paardentrucks’. Het zijn eveneens drie merken uit de stal van Conter.

Op ons jumping toernooi in Meise komen, gespreid over vier dagen, 50.000 mensen. Stephan Conter Eigenaar en CEO Stephex Group

Stephex Group is een wereld op zich. Alles draait er om springpaarden, maar het mini-imperium bestrijkt ook paardenkweek, -training en -handel, de verkoop en leasing van paardentrucks, de jumpingtornooien Knokke Hippique en Brussels Stephex Masters, een fokkerij in het Franse Deauville en projectontwikkeling rond oude manèges. Het is booming business, net als de hele sector in Vlaanderen (zie inzet). Dit jaar sluit de groep af met een omzet van 125 miljoen euro, bijna een derde meer dan vorig jaar. De brutobedrijfswinst van de groep, die volledig in handen is van Conter, tikt dit jaar af op 20 miljoen euro.

‘Ik ben in 1986 begonnen als een eenvoudige paardenhandelaar’, vertelt Conter in zijn kantoor met zicht op de stallen en weides. ‘Alles wat ik na die eerste jaren heb opgebouwd, was nooit bewust gepland, maar is voortgekomen uit mijn passie voor paarden. In de beginjaren kocht ik een paard en de volgende dag verkocht ik het. Mettertijd is die tussenliggende termijn steeds langer geworden, en was er almaar meer toegevoegde waarde. We kopen vandaag paarden aan als ze ongeveer zeven jaar oud zijn, en dan blijven ze tot 24 maanden bij ons.’

Paardensperma

‘Tien jaar geleden zijn we ook zelf beginnen te fokken. Ik had een van de beste merries ter wereld, Usha van ’t Roosakker, een embleem van een paard waarmee we veel tornooien hebben gewonnen. Je zou toch gek zijn om daar niet mee te fokken. We hebben in de Franse gemeente Deauville een stoeterij gekocht en vandaag komt 40 procent van de verkochte paarden uit eigen stal. Vanaf hun vierde levensjaar komen ze naar Meise, waardoor we de opfok nog beter onder controle hebben. 30 van de 100 beste merries ter wereld staan bij ons op stal.’

‘Dit jaar hebben we voor 1,5 miljoen euro paardensperma verkocht. En op de Stephex Masters hadden we onze eerste veiling met twintig veulens en embryo’s: één embryo heeft 86.000 euro opgebracht. Eén veulen is van eigenaar veranderd voor bijna 100.000 euro. We hadden meteen de duurste veiling in de wereld van de sportpaarden.’

Een business van 830 miljoen euro De Vlaamse paardenhouderij staat sinds enkele jaren niet alleen aan de Europese maar ook aan de absolute wereldtop. De totale waarde bedraagt 830 miljoen euro en er werken meer dan 3.500 voltijdse equivalenten. Met meer dan 235.000 paarden (77% van de Belgische paardenpopulatie) is Vlaanderen het gebied met de hoogste aantal paarden per inwoner. In 2016 (recentste cijfers) werden 3.100 paarden geëxporteerd, vooral naar de VS, Japan, Brazilië, Zwitserland, Canada en Mexico. In de officiële ranking van de internationale federatie van paardensport FEI, waarbij paardenstamboeken geëvalueerd worden op basis van de prestaties van de paarden die eruit voortkomen, staan twee Vlaamse stamboeken op een gedeelde derde plaats: het Belgische Warmbloed Paard en Zangersheide. Op de zevende plaats staat het Waalse stamboek SBS. Dat Vlaanderen zo klein is en relatief weinig paarden voortbrengt, betekent de facto dat het helemaal in de top zit. Een kwart van de paarden in de finales van EK’s, WK’s en Olympische Spelen is in België gefokt. Belgische sportpaarden zijn dan ook heel duur: sommige paarden halen bedragen van 10 miljoen euro en meer.

Kunnen we Conter beschouwen als de peetvader van de Belgische - en dus ook een beetje de globale - paardenbusiness? ‘Absoluut niet’, antwoordt hij resoluut. ‘Dat Vlaanderen en België wereldwijd aan de top van de paardensport staan, heeft te maken met vele honderden fokkers, trainers, ruiters en liefhebbers, van de kleinste boer tot de grootste kampioen. Elke amateur kan een topmerrie opfokken en er handel mee drijven. In België hebben we drie paardenstamboeken die over heel de wereld gegeerd zijn.’

Of er, net als in het topvoetbal, geen ongezonde spanning ontstaat tussen zakelijke en sportieve belangen? ‘De vergelijking met voetbal is treffend’, zegt Conter. ‘We hebben topvedetten, zowel bij de paarden als bij de ruiters, met een professionele omkadering door trainers en medische specialisten, en een transfermarkt. Maar de sport heeft de inkomsten uit die business nodig. Natuurlijk hebben we sponsors, Rolex en Audi, voor onze jumpingtornooien, maar die volstaan niet. Van de evenementen houden we geen euro winst over, maar ze zijn onontbeerlijk voor onze naam en voor de opwaardering van de paardensport. Op de Stephex Masters hier in Meise komen, gespreid over vier dagen, 50.000 mensen. Het grootste deel van hen betaalt geen entree. Dat wil ik zo houden. Ik wil dat dit een sport blijft voor iedereen, wat sommigen ook beweren over het elitaire karakter.’

We investeren 12 miljoen euro in de uitbreiding van onze paardentruckfabriek in Hongarije. En we bouwen voor 25 miljoen een nieuwe fabriek in Macedonië. Stephan Conter Eigenaar en CEO Stephex Group

De verschillende divisies van de groep kruisbestuiven elkaar dat het een lieve lust is. Een doelbewuste strategie, zegt Conter. ‘15 jaar geleden - ik was toen al meer dan 20 jaar bezig - heb ik beslist dat ik echt iets wilde betekenen in deze sport. Ik besefte dat ik toen al goud in handen had: de kennis, de mensen, de paarden. We zijn de wereldwijde top voor sportpaarden. Ik wil met Stephex niets minder worden dan het Louis Vuitton van de ruitersport.’

Chauvinistische Duitsers

‘We zijn met onze vrachtwagens en campers, toch goed voor 58 procent van onze omzet, onlangs doorgebroken op de Duitse en de Britse markt. In Duitsland hadden we geen grote concurrentie, maar het is een gesloten markt. Daarom hebben we de Duitse topruiter Daniel Deusser aangetrokken. Die wint voor ons de ene jumping na de andere. Zo win je aan naambekendheid bij de chauvinistische Duitsers. Ik had zonet iemand van Mercedes aan de lijn. Hij gaat voor ons een chassis op maat bouwen voor een nieuwe generatie paardentrucks. Duitsers zijn niet zo makkelijk te overtuigen van een paardenwagen op een onderstel van het Italiaanse Iveco.’ (lacht)

Schermvullende weergave ©Photo News

In het paardengekke Verenigd Koninkrijk werkt Stephex sinds enkele jaren samen met Oakley, een lokale naam in paardenvrachtwagens. ‘Daar merken we nu een enorme boom. We slagen erin via Oakley, ook een familiebedrijf, de Britten te overtuigen van onze typisch continentale wagens. Nu staat hun merk nog op onze wagens, maar het geeft ons de mogelijkheid de temperatuur op die markt te voelen.’

Stephex is op de Europese markt van paardenwagens het nummer één. Binnenkort opent in Merchtem een serviceatelier van 3.000 m² voor de trucks, een concept dat Conter ook wil uitrollen in Nederland, Engeland, Duitsland, en Frankrijk. ‘Nu al zijn we met een technische ploeg aanwezig op elk jumpingtornooi in Europa. Ons cliënteel wil niet bezig zijn met een lek in de waterleiding of een platte band als het aan het genieten is van zijn favoriete sport.’

Nieuwe fabriek in Macedonië

Ook in de VS - met een kantoor in Florida - verkoopt de groep steeds meer, vooral kleinere wagens die rechtstreeks vanuit de fabriek in Hongarije worden verscheept. De enorme boom vergt nieuwe investeringen. ‘We gaan uitbreiden in Hongarije. Daar produceren we nu met 550 werknemers in een fabriek van 25.000 m² 1.000 voertuigen per jaar. Daar komt vanaf volgend jaar 16.000 m² bij, goed voor een investering van 12 miljoen euro.’

‘Omdat we moeilijk werknemers vinden in Hongarije, hebben we nu ook een terrein gekocht in Macedonië, waar we een volledig nieuwe fabriek gaan bouwen voor AKX, het merk van onze instapmodellen’, zegt Conter. ‘Dat gaat nog eens 25 miljoen euro kosten. Ik ben op bezoek geweest bij Van Hool, dat er een fabriek heeft voor zijn bussen, en dat loopt daar goed.’

Conter ademt paarden, en kan er eindeloos over vertellen. Dat koppelt hij duidelijk aan een gevoel voor zaken. Maar hij heeft een probleem. ‘Ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd. Die kan ik nooit verwezenlijken als ik blijf werken zoals ik nu werk. Ik ben daarom op zoek naar een topmanager die de truck- en camperafdeling verder kan doen groeien. De potentiële markt voor die afdeling is drie keer groter dan wat we vandaag verkopen. Als ik wil behouden wat er is, krijg ik het wel rond. Maar het is zo fijn om te groeien, en nee, extern kapitaal heb ik daarbij niet nodig. Mijn twee dochters hebben besloten dat ze de zaak ooit willen voortzetten, maar die zijn nog aan het studeren en de wereld aan het verkennen. Binnen vijf jaar wil ik de omzet verdubbeld hebben om op een dag naar 0,5 miljard te gaan. Dat kan ik niet meer in mijn eentje de baas.’

Wat zijn dan die plannen en ideeën dan? ‘Mijn hart ligt bij de sport zelf, en dus bij de twee grote tornooien die we elk jaar organiseren.’

‘Ken je Wellington in Florida? Dat is in de VS het mekka van paardensport. Welnu, ik wil in Knokke het Wellington van Europa bouwen.’

Conter is zich ervan bewust dat hij zo deel uitmaakt van de ‘verpaarding van Vlaanderen, die volgens critici de traditionele landbouw verdrukt en een monocultuur is. ‘Maar waar moeten we dan naartoe met onze paarden? We zijn geen recreatie, en ook geen natuur of industrie. Bovendien evolueert alles. België is te klein om nog rendabel aan echte landbouw te doen. En wij zijn met onze activiteit ook afhankelijk van de landbouw: we nemen stro en haver af bij de boeren, en we hebben weides nodig. Daarom ben ik blij dat de overheid ons eindelijk heeft erkend als een para-agrarisch bedrijf. Dat schept kansen voor de toekomst. Wist je dat de Belgische paardenindustrie een totale omzet van 830 miljoen euro vertegenwoordigt? België is een belangrijk paardenland, en moet dat blijven.’

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele