'Investeerder CVC lonkt naar WK voor clubs'

Een van 's werelds grootste investeerders, CVC Capital Partners, voert met wereldvoetbalbond FIFA gesprekken over een investering in het wereldkampioenschap voetbal voor clubteams.

De FIFA kondigde onlangs aan het WK voor clubteams, de Club World Cup, groter aan te pakken. Vanaf 2021 moeten er 24 voetbalploegen aan meedoen, in plaats van de huidige zeven. Met CVC praat de FIFA naar verluidt over de financiering van die ambities. De investeerder zou de commerciële rechten op het toernooi, zoals uitzendrechten, willen kopen. CVC zou die rechten dan verder wereldwijd verkopen aan televisiezenders.

China zou de eerste editie organiseren van de uitgebreide Club World Cup maar Europese clubs hebben grote bezwaren tegen de uitbreiding. Zij zeggen dat er geen ruimte is in de internationale kalender.

Real Madrid

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft volgens een ingewijde CVC met een ander voorstel benaderd. De voorzitter van de club van Rode Duivel Eden Hazard zou twee internationale competities willen opzetten met topclubs over de hele wereld. Dit plan is evenwel minder concreet dan dat van de FIFA, schrijft Financial Times. De competities zouden telkens 20 ploegen tellen, acht van die ploegen zouden mogelijk de stichtende clubs zijn van de World Football Club Association (WFCA) waar Perez voorzitter van is. Die stichters zijn Real Madrid (Spanje), AC Milan (Italië), Auckland City (Nieuw-Zeeland), Boca Juniors (Argentinië), River Plate (Argentinië), America (Mexico), Guangzhou (China) en Mazembe (Congo)

Niet alleen CVC wil investeren in voetbal. De Amerikaanse Silver Lake investeringsgroep Silver Lake legde vorige week 500 miljoen dollar op tafel voor een belang van iets meer dan 10 procent in City Football Group (CFG). CFG is de holding boven de Engelse voetbalkampioen Manchester City en satellietploegen in New York en het Australische Melbourne.