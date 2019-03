Investeerder haven Antwerpen koopt wielerploeg Team Sky

Haven Antwerpen

Ratcliffe is een grote investeerder in de haven van Antwerpen. Hij investeerde onlangs nog 3 miljard euro in de bouw van een nieuwe chemiefabriek in de haven van Antwerpen. Hij heeft ook nog fabrieken in Lillo, Zwijndrecht, Geel, Feluy, Tessenderlo en een onderzoekscentrum in Neder-over-Heembeek. Ineos, één van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven ter wereld, stelt in ons land 2.500 mensen te werk. Ratcliffe bouwde zijn bedijf op twintig jaar uit tot een conglomeraat met activiteiten in de petrochemie, schaliegas, de auto-industrie en zelfs de mode. Ineos draait een omzet van 53 miljard euro.