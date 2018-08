Italiaanse voetbal doorbreekt magische grens van 1 miljard transferuitgaven

Bij het afsluiten van de ingekorte transferzomer vrijdagavond vestigde het Italiaanse voetbal een nieuw record aan transferuitgaven.

De 20 clubs van de Serie A, de hoogste divisie van het Italiaanse voetbal, spendeerden ruim 1,1 miljard euro aan nieuwe spelers. Dat is een absoluut transferrecord. Bovendien is Italië na Engeland vier jaar geleden ook de eerste grote voetbalcompetitie die in één transferzomer meer dan 1 miljard euro uitgeeft.

De Engelse Premier League - waar de transfermarkt vorige week al sloot - bleef met 1,3 miljard euro uitgaven onder zijn transferrecord van vorig seizoen. Spanje (773 miljoen), Duitsland (438 miljoen) en Frankrijk (406 miljoen), die langer openblijven, hinken voorlopig ver achterop.

Uitgavenkampioen

De Italiaanse clubs deden ook nooit meer uitgaande transfers. Ze verkochten gezamenlijk voor 780 miljoen euro nieuwe spelers, het dubbele van de Premier League.

In de schaduw van de Premier League - de grootste voetbalcompetitie op aarde - is Italië al jaren de uitgavenkampioen. Het verschil is dat de Italiaanse clubs meer op de kleintjes moeten letten en erover waken dat tegenover de uitgaven voldoende inkomsten staan. Zij zijn veel meer afhankelijk van inkomsten uit transfers om hun begroting in balans te houden, terwijl de Premier League geniet van een lawine aan tv- en sponsorgeld door zijn veel grotere mondiale aantrekkingskracht.

Het Italiaanse transferrecord is grotendeels toe te schrijven aan de kooplust van landskampioen Juventus. Die gaf liefst 257 miljoen euro uit, waarvan bijna de helft aan de veelbesproken overstap van superster Cristiano Ronaldo. Die kwam voor bijna 117 miljoen over van het Spaanse Real Madrid. Juventus doet daarmee zelfs de Engelse uitgavenkampioen Liverpool (182 miljoen) verbleken.

De twee Milanese clubs, Milan en Inter, hielden het na zware transferuitgaven de voorbije jaren een pak rustiger. Milan zit in woelig financieel water, nadat de club onder controle kwam van een Amerikaans investeringsfonds. Die kreeg de club in handen nadat de Chinese eigenaar niet aan zijn schuldaflossingsplicht wist te voldoen.

Binnenlandse transfers

Schermvullende weergave De transfer van Radja Nainggolan - voor 38 miljoen van Roma naar Inter - is de op zes na duurste transfer in Italië. ©Photo News

De cijfers worden verder opgepompt door een hoge frequentie van 'binnenlandse transfers' tussen Italiaanse clubs aan relatief hoge bedragen. Clubs als Bologna, Cagliari, Genoa, Sassuolo en AS Roma kochten nogal wat spelers aan bedragen rond 10 miljoen euro, en kleinere clubs verhandelden ook aan vrij hoge sommen.

Daarnaast zijn er een aantal binnenlandse uitschieters. De meest veelbesproken zijn die van Rode Duivel Radja Nainggolan - voor 38 miljoen van Roma naar Inter - en Leonardo Bonucci. Die keerde voor 35 miljoen terug van Milan naar Juventus. Nainggolan is de op zes na duurste transfer in Italië.

Koopwoede

De Italiaanse koopwoede is opmerkelijk. Ondanks een zwak scorende economie en topvoetbal dat de slag naar de 21ste eeuw van het commercieel voetbalentertainment gemist heeft, blijft het geld stromen in de Serie A.

Eén verklaring is dat het Italiaanse voetbal uitblinkt in kopen en verkopen, waarbij veel geld tussen clubs blijft circuleren. Die dynamiek schetst een vertekend beeld. De Engelse clubs hebben bijvoorbeeld vooral geld te over om in het buitenland te spenderen.

Een nieuwe tv-deal bezorgt de clubs ook meer financiële armslag. De Italiaanse clubs mogen de komende seizoenen rekenen op minstens 1,1 miljard euro per jaar. De Serie A rekent op 300 miljoen euro extra tegenover de vorige deal, onder meer omdat de rechten verdeeld zitten over verschillende zenders. Daardoor zou elke unieke tv-kijker meer opbrengen, omdat die verschillende abonnementsformules moet kopen.