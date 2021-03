Japan bant buitenlandse fans op Olympische Spelen

Vanwege de aanhoudende coronadreiging zullen deze zomer in het beste geval enkel Japanners de Olympische Spelen in hun hoofdstad Tokio bijwonen. De financiële kater wordt steeds groter.

Nafi Thiam, Wout Van Aert en de Red Lions zullen deze zomer hun jacht op olympisch goud moeten volbrengen zonder aanmoedigingen van meegereisde Belgische supporters. Het Japanse organisatiecomité liet zaterdag weten geen buitenlandse toeschouwers toe te laten op de Olympische Spelen. Voorlopig zullen Japanners 's werelds grootste sportevent wel mogen bijwonen, al wordt ook daarover in april nog overleg gepleegd.

De aanhoudende coronadreiging noopt het Aziatische gastland tot die drastische ingreep. De Zomerspelen van Tokio vinden plaats van 23 juli tot 8 augustus. Eigenlijk stonden die vorige zomer gepland, maar door de mondiale coronapandemie werd 's werelds grootste sportevent een jaar uitgesteld. Peilingen wezen de jongste maanden uit dat een groot deel van de Japanse bevolking voorstander is van nieuw uitstel of zelfs afstel, gezien de aanhoudende gezondheidscrisis.

Door stringente maatregelen en grenscontroles telt Japan na een jaar coronaleed nog maar 455.000 besmettingen en 8.800 doden. Dat is ruim de helft minder dan in België, terwijl het meer dan tien keer zoveel inwoners telt. De komst van miljoenen buitenlandse toeristen dreigde het besmettingsgevaar alsnog de hoogte in te jagen. De ban op niet-Japanse sportfans moet die vrees nu wegnemen.