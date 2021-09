Jean-Michel Saive is nieuwe voorzitter sportbond BOIC

Oud-tafeltennisser Jean-Michel Saive (51) is de opvolger van Pierre-Olivier Beckers als voorzitter van de sportbond BOIC, de Belgische afdeling van het Internationaal Olympisch Comite.

Saive haalde het met een meerderheid van 66,38 procent van de stemmen, zo maakte het BOIC bekend via zijn sociale mediakanalen. Hij versloeg zijn Vlaamse tegenkandidate en outsider, oud-judoka Heidi Rakels.

Saive wordt zo de opvolger van Pierre-Olivier Beckers, oud-CEO van warenhuisgroep Delhaize Belgium en voorzitter van het BOIC sinds 2013. Beckers blijft wel actief bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de bovenbaas van het BOIC en de officiële organisator van de vierjaarlijkse winter- en zomerspelen.

Favoriet

Jean-Michel Saive was als BOIC-ondervoorzitter ook de favoriet. Zijn verkiezing ligt in het verlengstuk van wat de BOIC-voorzitters al sinds de oprichting van de sportbond 115 jaar geleden typeert: Franstalig en man. Enkel tussen 1988 en 1992 was de BOIC een Vlaming, de eind augustus overleden Jacques Rogge. Hij was tussen 2001 en 2013 ook voorzitter van het IOC.

Als tafeltennisser nam Saive zeven keer deel aan de Spelen. Maar ondanks een rijkgevulde carrière - hij stopte pas in 2015 officieel op zijn 46ste - raakte hij op de Spelen nooit verder dan de kwartfinale. Na zijn carrière waagde hij een mislukte poging om voorzitter te worden van de Internationale Tafeltennisfederatie. Via de Waalse sportkringen - in Franstalig België zijn politiek, administratie en bedrijven vaak nauw met elkaar verbonden - klom hij als vertegenwoordiger van atleten op tot ondervoorzitter van het BOIC.

Ook nieuwe CEO

Saive wordt niet het enige nieuwe gezicht bij het BOIC. Dat is ook op zoek naar een opvolger voor afscheidnemend CEO Philippe Vander Putten die vertrekt na de Winterspelen 2022 in Beijing. Met de Duitse technisch directeur Olav Spahl is er al een opvolger aan de slag voor de legendarische Belgische sportchef Eddy De Smedt. Die is ondanks zijn pensioen nog altijd actief als adviseur bij de Vlaamse taskforce topsport. Die negenkoppige groep experts adviseert de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts (N-VA) over de Vlaamse subsidies voor zowel talentontwikkeling als de topatleten die direct rendement kunnen leveren.

Saive zal meer dan ooit moeten opereren binnen de Belgische realiteit. Topsportbeleid is bevoegdheid van de regio's. Vlaanderen pompt jaarlijks 26 miljoen euro in topsportbeleid en is de motor achter de meeste medailles die ons land behaalde op de voorbije Spelen in Tokio.

Bescheiden rol

De rol van het federale BOIC is in de Belgische topsport bescheiden. Via het BOIC profiteren Vlaamse atleten mee van 4 miljoen euro steun. Het BOIC organiseert ook jaarlijks olympische stages - waar Vlaanderen jaarlijks een half miljoen euro bijlegt. Daarnaast doet het BOIC de omkadering van de Spelen. Een belangrijke kostenpost is de medische staf, op de Spelen in Tokio rond dokter Johan Bellemans.