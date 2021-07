Jeanine, de mooiste overwinning

Tijdens de sportzomer overschouwt Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurt.

Zestig jaar geleden reed een renner van de eerste tot de laatste dag in de Tour in de gele trui. Zijn naam was Jacques Anquetil en hij won de Tour vijf keer. Anquetil was de eerste renner die vijf keer de Tour won. Nadien deed Eddy Merckx dat en later Miguel Indurain. Lance Armstrong won hem zeven keer, maar dat mogen we niet schrijven. In oktober 2012 werden al zijn zeges afgenomen en toenmalig UCI-voorzitter Pat McQuaid sprak die dag deze woorden: ‘Lance Armstrong had no place in cycling.’ Van 1999 tot en met 2005 staat een X op de plaats van de naam van de eindwinnaar. Gek genoeg eiste geen andere renner de zege op.

Anquetil was zelf een beetje gek. Gek van talent, maar privé bijna niet uit te leggen. We proberen het toch. Herleest u het nadien nog even, want het is ingewikkeld.

Jacques Anquetil is 23 als hij in 1957 verliefd wordt op Jeanine Boeda. Ze is ouder en de vrouw van zijn dokter. Met haar man heeft ze twee kinderen: Annie en Alain. Twaalf jaar later heeft Anquetil de Tour dus vijf keer gewonnen, maar één zege ontbreekt: hij heeft geen kinderen. En hij wil er. Helaas kan Jeanine die door complicaties tijdens haar eerste zwangerschappen niet meer krijgen. Maar Jeanine komt met een oplossing. Haar dochter Annie, 22 op dat moment, kan toch een kind van Jacques krijgen? Annie stemt toe en Sophie Anquetil wordt geboren. Vijftien jaar later krijgt Sophie een broer die Christopher heet. Maar de mama van Christopher is niet Annie (en natuurlijk ook niet Jeanine), maar wel een vrouw die Dominique heet. Dat is de ex-vrouw van Alain. Die herinnert u zich misschien van vijf zinnen geleden. Alain is de zoon van Jeanine.

Enkele jaren terug vertelde Sophie Anquetil over haar jeugd en hoe ze, samen met haar mama Annie en met haar grootmoeder Jeanine, in een prachtig kasteel woonde. Jacques, die zowel haar vader als haar stiefgrootvader was, verdeelde zijn nachten. Nu eens bij Jeanine, dan eens bij Annie. Altijd topsporter gebleven. ‘Et alors’, zei Sophie. ‘Het was een magnifieke liefdeshistorie.’