‘Jonge Tour-kijkers willen data, geen eindeloos liveverslag’

Via een chip onder het zadel kunnen Tour de France-volgers altijd en overal zien waar renners zich bevinden, hoe hard ze rijden en wat hun winstkansen zijn. Zo wil de organisatie jongere kijkers aantrekken.

Het vlakke parcours maakt een massasprint waarschijnlijk. Mark Cavendish is de beste sprinter van het peloton en heeft een ploeg die hem bij de finish altijd uitstekend weet te positioneren. Geen wonder dat het rekenmodel hem in de dertiende etappe van de Tour de France uitroept tot de absolute favoriet. Zijn winstkans komt uit op bijna 33 procent.

De essentie Volgens de ICT-dienstverlener NTT zijn jongeren die de Tour de France volgen vooral geïnteresseerd in hoogtepunten, infographics en data.

Ze kijken steeds minder naar liveverslagen op de televisie.

NTT verzamelt data en stuurt ze door naar de omroepen en de ploegleiders.

Het model is gemaakt door NTT Ltd, de ICT-dienstverlener van de Japanse telecomreus NTT. NTT Ltd telt ongeveer 50.000 medewerkers en boekte in 2020 een omzet van 11 miljard dollar. Sinds 2015 is het bedrijf betrokken bij de Tour de France, tot vorig jaar ook als sponsor van een wielerploeg, nu alleen als datapartner.

‘Bij veel sporten verouderen de fans’, zegt de Australiër Peter Gray van NTT, samen met zeventig medewerkers verantwoordelijk voor de samenwerking met Amaury Sport Organisation (A.S.O.), de eigenaar en organisator van de Tour de France. ‘Dat geldt ook voor de wielrennerij.’

Volgens Gray zijn jongeren vooral geïnteresseerd in hoogtepunten, infographics en data, en haken zij af bij eindeloze liveverslagen die de televisie biedt (zie kader).

Sportfan vergrijst snel Sportbestuurders maken zich zorgen. Ze hebben grote moeite jongeren aan zich te binden en zien de gemiddelde leeftijd van de fans die wedstrijden volgen op televisie stijgen. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek uit 2018 van adviesbureau PwC. Terwijl in de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar 38 procent van de fans voetbalwedstrijden op televisie kijkt, ligt dat percentage bij 50+ op 68 procent. Gegevens van het Amerikaanse onderzoeksbureau Magna Global wijzen voor andere sporten in dezelfde richting. Neem tennis. Is de fan die tenniswedstrijden op televisie kijkt in 2006 gemiddeld 56 jaar, dan ligt die gemiddelde leeftijd in 2016 op 61 jaar. Die veroudering geldt volgens het onderzoek ook voor honkbal, ijshockey en American Football. Volgens Brian Hughes van Magna Global zijn jongeren in toe- nemende mate geïnteresseerd in statistieken en hoogtepunten. ‘Nu deze informatie almaar meer beschikbaar komt, verliezen zij hun aandacht voor televisie- verslagen’, zegt hij in een interview met Sports Business Journal.

‘Dankzij data trekken we ook jongere toeschouwers aan’, weet Julien Goupil van de A.S.O. ‘Kijk maar naar de cijfers.’ Waar de Tour de France voor 2015 op sociale media slechts 4,5 miljoen volgers telde, is dat aantal nu opgelopen tot 10 miljoen. Tegelijkertijd steeg het aantal kijkers van de video’s van 35 miljoen toen naar 80 miljoen nu.

Om de data te genereren, hebben alle deelnemers aan de Tour de France een tachtig gram zware transponder - een soort chip - onder hun zadel, van de start op zaterdag 26 juni tot en met de finish morgen. Zolang de renner beweegt, verstuurt de transponder gegevens over zijn snelheid en positie.

Om de data te genereren, hebben alle deelnemers aan de Tour de France een transponder onder hun zadel.

Die gegevens worden opgevangen door apparatuur van NTT in de twee helikopters die de Franse televisie inzet bij de registratie van de wedstrijd. De helikopters sturen de data op hun beurt door naar het vliegtuigje dat boven het peloton cirkelt. ‘Er is altijd bereik’, zegt Gray. ‘Ook in gebieden waar geen zendmasten staan, zoals in de bergen. Eigenlijk creëren we onze eigen datawolk.’

Uiteindelijk komen de gegevens terecht in het Europese datacentrum van NTT, waarvan de precieze locatie om veiligheidsredenen geheim blijft. Daar worden de gegevens gekoppeld aan externe informatie, zoals weersomstandigheden, stijgingspercen- tages en andere informatie over het parcours. Ook de eerdere prestaties van de renners worden meegenomen in de beschouwingen.

Het datacentrum stuurt de gecombineerde gegevens onder andere naar de omroepen die de Tour de France uitzenden. Die kunnen de data bijvoorbeeld gebruiken om het ploegenspel tijdens de eindsprint te analyseren. Want als getoond wordt hoe hard elke teamgenoot op welke plek in het peloton rijdt, wordt als vanzelf duidelijk welke strategie de ploeg volgt. Waar de een de volgers afstopt, trekt de ander de eigen kopman naar voren.

Ook de ploegleiders ontvangen de informatie uit het datacentrum van NTT. Zij krijgen zo een volledig inzicht in de koers en kunnen op basis daarvan hun renners instrueren en informeren. Dat verkleint de rol van de motoren. Met handgeschreven boodschappen op schoolborden lieten zij de renners vroeger weten hoe groot hun voorsprong of achterstand was. Over een langere termijn kunnen de data ook de specifieke kwaliteiten van de renners in beeld brengen. Waar vroeger alleen bekend was wie in de bergen goed uit de voeten kon, tonen de gegevens nu ook aan vanaf welk stijgingspercentage een renner zich onderscheidt.

Nieuwe renners

Tijdens vlakke etappes geldt hetzelfde voor bijvoorbeeld zij-, tegen- of rugwind. Dat lijkt handige informatie voor ploegleiders die op zoek zijn naar nieuwe renners.

Aart Vierhouten, sportief directeur bij Qhubeka-Assos, is sceptisch. ‘Uiteindelijk wint de renner met de juiste kop’, zei hij in het radioprogramma ‘De Proloog’. ‘Cijfers en getallen zijn erg handig tijdens de voorbereiding, maar de menselijke maat blijft het belangrijkst.’

Dat neemt niet weg dat specifieke gegevens de voorspellingen van de uitslagen nauwkeuriger maken. ‘Door alle informatie te combi- neren kunnen we het koersverloop vaak al van tevoren redelijk inschatten’, zegt Gray van NTT. ‘Tot nu toe hebben we bij een derde van de etappes de winnaar juist voorspeld. Daarmee scoren we iets beter dan de wielerjournalisten.’