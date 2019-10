Jonge kampioenen

Grafiek van de dag.

De Deense wereldkampioen wielrennen Mads Pedersen is 23 jaar. De Colombiaanse Tour-winnaar Egan Bernal is er 22. Belgisch supertalent Remco Evenepoel, die eerder dit jaar met de Clasica San Sebastian een van de belangrijkste eendagskoersen won en vorige week zilver haalde op het wereldkampioenschap tijdrijden, is er nauwelijks 19.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

De jonkies lijken het wielrennen over te nemen, maar klopt dat ook? We zochten uit wat de mediaanleeftijd is van de winnaars van de grote koersen. We namen daarvoor de grote ronden, enkele vooraanstaande rittenkoersen en de belangrijkste eendagswedstrijden in rekening.

We kozen ervoor naar de mediaanleeftijd van de winnaars te kijken, niet naar het gemiddelde, om het effect van zeer jonge winnaars als Evenepoel of naar wielernormen zeer oude kampioenen als Philippe Gilbert (37), die dit jaar Parijs-Roubaix won, te neutraliseren. De oefening leert dat de helft van de renners die dit jaar een belangrijke koers wonnen jonger is dan 26 jaar, de helft ouder. Daarmee ligt de mediaanleeftijd van de wielerkampioen het laagst in twintig jaar.

Voor een deel is het toeval dat op hetzelfde moment zeer getalenteerde renners als Bernal en Evenepoel opstaan. Maar in de wielerwereld wordt ook gewezen op de betere begeleiding van renners in de jeugdcategorieën, waardoor ze sneller op niveau zijn. Ze krijgen daardoor ook sneller kansen bij grote ploegen, want hun winstkansen vergroot. Tot slot lijkt het wielrennen de zwartste dopingjaren achter zich te hebben gelaten. In het epo- en bloeddopingtijdperk duurde het vaak enige tijd voor jongeren wisten hoe ze zich moesten ‘prepareren’.