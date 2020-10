Joris Ide haalt slag thuis in Brugse stadionstrijd met Bart Verhaeghe

Er mag geen voetbalstadion komen op de site langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Dat heeft de Raad van State beslist. Club Brugge heeft nog een ander ijzer in het vuur.

Een jarenlang juridisch oorlogje over 70 hectare Brugse grond is beslecht. De Raad van State heeft in een langverwacht arrest geoordeeld dat een eerder gepland voetbalstadion voor de topclub Club Brugge, oefenvelden, een parking en bedrijfsterreinen er niet mogen komen. De Raad vernietigde de juridische onderbouw voor de nieuwe bestemming van de gronden, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Dat moet nu terug naar de tekentafel. De Vlaamse regering had eerder al een flink herwerkte versie goedgekeurd na een vernietiging door de Raad van State. De vraag is of de Vlaamse regering zich de moeite van een derde poging zal getroosten. Ook de onteigeningsplannen zijn naar de prullenmand verwezen.

Het Brugse stadsbestuur zou de site langs de Blankenbergse Steenweg gebruiken voor een nieuw stadion voor Cercle Brugge, dat nu het Jan Breydelstadion deelt met Club.

Door het jarenlange wachten besloot Club Brugge het geweer van schouder te veranderen. Het ontvouwde begin dit jaar plannen voor een nieuw stadion op de site van het huidige Jan Breydelstadion. Met de Blankenbergse Steenweg valt een back-upplan weg. Het stadsbestuur was ook van plan Cercle Brugge, dat nu het Jan Breydelstadion deelt met Club, een kleiner, nieuw stadion met oefencomplex en een plek voor de jeugd te geven aan de Blankenbergse Steenweg. Maar dat kan dus niet doorgaan, wat ook een tegenvaller is voor de bouwplannen van Club.

De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) spreekt over een ramp. ‘Voor de oefenvelden is er eventueel een alternatieve locatie, maar voor een stadion zijn op korte termijn geen gronden beschikbaar.’

Buurtbewoners

Club Brugge dient in principe nog dit jaar zijn aanvraag in voor een omgevingsvergunning - de gecombineerde milieu- en bouwvergunning voor grote bouwprojecten. Club-eigenaar Bart Verhaeghe heeft de ambitie vanaf het seizoen 2022-2023 in het nieuwe stadion te spelen. De vraag is hoe realistisch dat is. Club heeft er alles aan gedaan om de buurtbewoners te overtuigen van het project - met infosessies en aanpassingen op verzoek aan het project. Toch klinken geluiden dat buurtbewoners van plan zijn te procederen tegen de bouwplannen. Als dat gebeurt, dreigt nieuwe jarenlange vertraging.

'De Raad van State heeft terecht geoordeeld dat de Vlaamse regering onzorgvuldig te werk is gegaan bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is de tweede keer dat de Vlaamse regering de mist in gaat', zegt Stijn Verbist, advocaat van de eigenaars die met onteigening werden bedreigd en naar de Raad van State waren getrokken. 'We hebben voor de Raad van State verdedigd dat het ruimtelijk plan volledig op maat van Club Brugge was gemaakt en niet afgestemd was op de maatschappelijke noden.'

Een van de initiatiefnemers van de klacht was Bremhove. Dat is de familiale holding van de West-Vlaamse ondernemer Joris Ide, die minderheidsaandeelhouder van Anderlecht is.