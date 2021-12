Julian Alaphilippe: ‘Na elke zege herbegin ik van nul, na elk verlies ook’

Wat hij zonder de fiets was geworden, weet Julian Alaphilippe niet, maar de vraag is eigenlijk overbodig. In Leuven werd hij voor de tweede keer wereldkampioen wielrennen en zo zal hij tot zijn laatste dag gedefinieerd worden. Als wielerkampioen. ‘Je moet ervan houden jezelf pijn te doen’

Het is begin december 18 graden in Calpe, aan de Costa Blanca, waar je kan overleven zonder een woord Spaans te kennen. Bar Amberes/Antwerpen ligt er vlak bij Kaffee Rudi en Brasserie Belga en ’s avonds kan je eten in Restaurante Mosselhuis. Portie mix, croque, Belgische bieren, witloof met hesp, kaas en puree: alles is er. ‘Op verzoek maken wij konijn klaar om af te halen voor kerstavond.’

Bij de overburen van Suitopía Sol y Mar Suites Hotel draait op een cirkelvormige lichtkrant ‘Welcome Home Deceuninck - Quick-Step’ rondjes. Onderweg van de luchthaven van Alicante - sinds juni pas genoemd naar de dichter Miguel Hernández - naar Calpe was het al opgevallen: in deze streek verzamelen in december veel wielerploegen voor een stage.

Lees meer Waterzuiveraar Ekopak wordt sponsor van wielerteam Patrick Lefevere

Ook zij dus, de blauwe ploeg die al enkele jaren The Wolfpack wordt genoemd. Niet de rijkste ploeg, dat is Ineos-Grenadiers, wel de ploeg die sinds 2016 onafgebroken elk seizoen beëindigde als nummer 1 op de UCI-ranking. Het team waar wereldkampioen Julian Alaphilippe tot 2024 blijft. ‘Bij de ploeg blijven waar ik iedereen ken, de renners en de staf, is voor mij vooral een kans om te blijven koersen zoals ik dat graag doe’, zegt hij in ‘Julian. Regenboog’, een boek dat net na het wielerseizoen verscheen. ‘Ik ben een Fransman, maar op de fiets voel ik me op en top Belg.’

Dertig renners zijn hier samen, de 31ste - hij heet Mark Cavendish - komt met een paar dagen vertraging. Dat is opvallend voor een sprinter, maar een val in de Gentse Zesdaagse vereiste een wat langer herstel. Verder alle stafleden, van ploegleiders, verzorgers, trainers, mecaniciens en een vijftal dokters, over sponsors, fietsconstructeurs, fotograaf en een videoman, tot de communicatiemensen.

Alle sponsorfoto’s en -filmpjes die in 2022 van het Quick-Step Alpha Vinyl Team (zoals de ploeg na het verdwijnen van Deceuninck als sponsor zal heten) verschijnen, worden hier gemaakt. Dus loop je in de hotelgangen renners als Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen en jongens als Remco Evenepoel, Tim Declercq en Yves Lampaert in het, nog geheime, nieuwe shirt tegen het lijf. Ze moeten op de foto.

Dit organiseren is in coronatijden een logistieke uitdaging. Iedereen PCR-getest, iedereen de dag van aankomst nog eens snel getest. Ook de journalist. En ondanks al die zekerheden blijft, in een vergaderzaaltje naast de receptie, het mondmasker aan. Met kampioenen neem je geen risico.

Schermvullende weergave ©AFP

Alaphilippe is een stuiterbal op de fiets. Elk moment beweegt hij. Knie even naar buiten. Rug strekken. Over de schouder kijken. Naar de cameraman roepen: ‘Combien?’ Bijna als een kopie van zijn wereldtitel in Imola in 2020 reed hij op het WK van eind september in Leuven de laatste 17 kilometer alleen op kop. Zonder oortjes wilde hij van de motards horen hoe groot zijn voorsprong was. Tien seconden. Twaalf. Zeventien. Weer twaalf. Hij won.

Nu zoekt hij naar woorden om te beschrijven wat hij die laatste ronde dacht. Van toen hij ontsnapte op die Sint-Antoniusberg, een oplopende strook van dik honderd meter naast de kapel waar Pater Damiaan rust. ‘Eigenlijk beleef je dat als een tijdrit’, zegt hij. ‘Op zo’n moment is het verboden níét tot het einde te gaan. Het is verboden te verzwakken. Van toen ik wegging, ging ik voor de eindstreep en voor de geschiedenis. Zeker in België, met dat ongelooflijk publiek. Maar wat er in mijn hoofd gebeurde? Dat is moeilijk. Je overtuigt jezelf om jezelf pijn te doen. De pijn mag niet stoppen tot voorbij de aankomst. Zolang je die pijn voelt, mag je geloven dat het kan. Pas de laatste kilometer dacht ik aan mijn zoon (Nino, geboren op 14 juni, red.) en dat dit een supersouvenir was die ik hem ooit kon vertellen. Het was een moment van euforie. Van gratie.’

Hier, in dit vergaderzaaltje, zit de stuiterbal in rust. We hebben een halfuur. In een portret in het Franse Vélo Magazine omschrijft afscheidnemend journalist Jean-Luc Gatelier, die Alaphilippe al zijn hele carrière volgt, de renner in drie woorden: l’attaquant, l’acrobate, le battant. Aanvaller, acrobaat, vechter. Iemand die bevestiging zoekt. Teambaas Patrick Lefevere vertelde al vaker hoe de Fransman na een zege telkens vraagt: ‘Tu es fier?’

Gatelier beschrijft ook het verschil met de wereldtitel van een jaar eerder. Toen, in Imola, dacht Alaphilippe aan zijn vader Jo, die even voordien was overleden. Aan de belofte die hij, net voor zijn vader zijn ogen sloot, deed: dat hij de trui van wereldkampioen zou veroveren. Symbolischer dan met een regenboogtrui kon de renner de bloedlijnen niet verbinden. Na zijn vader nu zijn zoon. En hij is zot van dat truitje. Ook op training en in de zaal van dit Suitopía hotel waar de fysieke tests gebeuren, draagt hij het. ‘Ik heb alleen maar dit truitje.’

Is het mooier dan de gele trui?

Julian Alaphilippe: ‘Van toen ik prof werd, was het een droom ooit de regenboogtrui te kunnen dragen. In 2018 in Innsbruck kreeg ik een parcours op mijn maat. Ik won helaas niet (dat deed de Spanjaard Alejandro Valverde, hij werd zelf achtste, red.), maar vanaf die dag was het meer dan een droom. Het werd een obsessie.’

U sprak over die pijn. Wielrennen lijkt voor ons, als toeschouwer, keihard en alle renners zeggen dat ze afzien. Toch zeggen ze ook dat ze van hun sport houden. Wat is er zo leuk aan afzien?

Alaphilippe: ‘Wie geen zin heeft om af te zien, om zo vooruitgang te boeken en om zichzelf pijn te doen komt er niet. Ik begon te koersen om mijn energie kwijt te geraken. Om stoom af te blazen. Om mezelf te overtreffen. Zodra het iets oplevert, ga je van die pijn houden. Toen ik in 2014 mijn eerste profzege pakte, in de slotetappe in de Tour de l’Ain (in een dorpje dat Arbent heet, red.) kwam ik thuis en zei ik meteen: ‘Nu wil ik ook een grote koers winnen.’ Ik was wel blij, maar wist dat ik keihard moest werken om dat volgende doel te bereiken. Dat kon alleen met afzien.’

Typeert dat u: blij zijn met de overwinning maar die meteen weer vergeten en een volgend doel stellen? Het is typisch voor het wielrennen: je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd.

Alaphilippe: ‘Mensen vergeten heel snel omdat we zo veel wedstrijden rijden. Sommige sporten hebben maar twee belangrijke wedstrijden per jaar. Of één superbelangrijke, elke vier jaar. Bij ons begint het elk weekend opnieuw. Maar dat zit ook in mezelf. Na elke wedstrijd zet ik de teller op nul en herbegin ik. Na elke zege. En na elk verlies.’

Lees meer reportage De koers lost corona af in Leuven

‘Natuurlijk kon de uitslag van een week na het WK in Leuven me gestolen worden (hij werd 25ste in Milaan-Turijn, red.), je moet ook kunnen genieten. Maar nu moet ik weer schitteren in die trui. Vanaf de eerste koers. Het verschil met vorig jaar is dat ik ervaring heb. Ik héb al eens een jaar als wereldkampioen gereden. Toen was dat nieuw: het gevoel, alle vragen in de winter, de druk die ik mezelf oplegde. Nu al, hier in Calpe, voel ik dat ik veel rustiger ben.’

Een anekdote. In dat vreemde coronajaar 2020 was Luik-Bastenaken-Luik de eerste wedstrijd van Alaphilippe als wereldkampioen. Een week na de titelstrijd. Maar in de spurt hinderde hij Marc Hirschi en overmoedig stak hij zijn handen te vroeg in de lucht. Zo won Primož Roglič. Al op het podium stond de teller op nul. ‘Na alles wat zojuist gebeurd is, zie ik me geen twee weken wachten om een rugnummer op te spelden’, staat in zijn boek. Alaphilippe vroeg de ploegleiding hem op te stellen in de Brabantse Pijl. Hij won.

Jean-Luc Gatelier, de auteur van het boek - dat in het Nederlands overigens maar krakkemikkig is vertaald - kleeft er opnieuw een woord op: la rage. Alaphilippe koerst met een soort razernij. Dezelfde journalist zoekt er nog mooiere woorden voor in zijn portret in Vélo Magazine. Vrij vertaald: ‘Jacques Brel vertelde dat zijn teksten op pijn gebaseerde tederheid waren. Datzelfde was vaak het geval met de wedstrijden van Julian Alaphilippe.’

Schermvullende weergave ©Sigfrid Eggers

Is dat een goed beeld?

Alaphilippe: (met glimlachende ogen boven zijn mondmasker) ‘Ik denk het wel. Waar die razernij vandaan komt? Dat weet ik niet. Alles wat ik in mijn leven deed, deed ik à fond. Dat is niet iets dat je leert. Het zit in je. Ik heb het later aangewend op de fiets, maar mijn vader had het ook. Mijn broertje heeft het minder. Ik denk dat het dicht bij die woorden van Brel komt.’

U woont nu in Andorra en u huurt een appartement in Ronse, voor de koersdagen in België. Maar u groeide op in Désertines, een dorpje bij Montluçon. Hoe was die kindertijd?

Alaphilippe: ‘Heel eenvoudig. Maar wel goed. Redelijk onbezorgd.’

Fietst hij eraan voorbij? We weten dat zijn vader muzikant was. We weten dat hij zelf leerde drummen. Er bestaat een mooie foto van Alaphilippe in een ploeghotel in de Tour waar een drumstel stond. We kennen filmpjes van de renner dansend in de ploegbus. Denk aan die stuiterbal. ‘Il a le rythme dans la peau’, zeggen de Fransen. Zowel op de fiets als op zijn drumstel.

Maar vandaag is het leven anders. Dat eenvoudige bestaan ruilde hij voor een zeer goed betaalde job. In Andorra woont hij samen met zijn partner Marion Rousse, die ooit zelf koerste en naast wielercommentator voor de Franse televisie nu ook directeur is van de vernieuwde Tour Féminin die in 2022 voor het eerst plaatsvindt. Ze wonen er mooi, met uitzicht op de bergen. Aan zijn pols kan hij nu een uurwerk van 100.000 euro dragen. Zijn eerste auto, een Citroën BX, is een herinnering. In zijn garage staan onder meer een Porsche uit 1989 en een nieuwe Porsche GT2 RS.

Heeft welstand uw leven erg veranderd of is de 29-jarige Julian Alaphilippe dezelfde als de 12-jarige?

Alaphilippe: ‘Dat zou je moeten vragen aan de mensen die me toen kenden. Maar ik denk dat er geen verschil is. Ik bekijk het leven in elk geval op dezelfde manier. Alleen word ik zelf anders bekeken, omdat ik bekend ben.’

Dat lijkt me in Frankrijk anders dan in het wielergekke België. Wordt u in eigen land overal herkend?

Alaphilippe: ‘In België veel meer dan in Frankrijk, maar toch... Ik moet vaak stoppen voor foto’s en handtekeningen. Dat doe ik met plezier.’

Ik moet vaak stoppen voor foto’s en handtekeningen. Dat doe ik met plezier. Julian Alaphilippe

En elders in de wereld? Wat is de gekste plek waar u ooit werd herkend?

Alaphilippe: ‘Ik was ooit op vakantie, ik denk dat het in Mexico of op de Dominicaanse Republiek was. Ik zat met een paar vrienden in een klein restaurantje: bloot bovenlijf, zwemshort, mijn haar naar alle kanten. Het was zo’n plek waarvan je denkt dat ze verloren ligt op de wereld. Toch kwam er iemand op me af die me herkende en een handtekening vroeg. (lacht) Natuurlijk wel een toerist. De locals zouden me niet kennen.’

De streek waar u opgroeide en begon te fietsen, is redelijk verlaten. Komt u er nog?

Alaphilippe: ‘Weinig. Ik ben geboren in Saint-Amand-Montrond. Dat is geregeld een etappeplaats in Parijs-Nice, en dan ben ik er natuurlijk. Soms ga ik er nog eens op verkenning of om mijn mama te bezoeken. Maar met zo’n druk programma lukt dat niet veel.’

Het is een streek waar in 2018 de gilet jaunes-beweging sterk stond. Krijgt u dat mee?

Alaphilippe: ‘Ik ben verre van een specialist als het over politiek gaat, al probeer ik een beetje te volgen wat in Frankrijk gebeurt. Normaal was ik vorig jaar, als wereldkampioen, op het Élysée ontvangen bij president Macron. Maar door corona lukte dat niet en ik weet niet of het er ooit van komt. Het zou fijn zijn van wel, we hebben elkaar tijdens de Tour al enkele keren ontmoet. Maar ik ga dat niet zelf vragen. 2018 was een speciaal jaar met de gilets jaunes, maar in Frankrijk is er altijd wel iets. Nu komen de verkiezingen eraan en de eerste meetings zijn aan de gang. Maar ik moet toegeven: ik volg het van zeer ver.’

Als wielrenner zit u een beetje in een bubbel.

Alaphilippe: ‘Na de laatste koers in Italië moest ik in Parijs zijn voor wat afspraken, dan in België voor nog een ploegbijeenkomst en de voorstelling van dat boek en dan was ik even op Corsica. Toen ben ik naar huis in Andorra gegaan en de tv heb ik drie weken niet aangezet. Hoe langer ik koers, hoe minder tijd er is voor mezelf. Die moet ik dan wel koesteren.’

Kan iemand met zo veel energie rusten en zijn fiets missen?

Alaphilippe: ‘Probleemloos. Ik heb vier à vijf weken geen fiets aangeraakt. En stel dat ik hem miste, dan kon ik nog een paar uur op de mountainbike weg. Maar die winterbreak heb je echt nodig voor je hoofd. Begin december zit je alweer op stage. Vroeger nam ik het er in de winter wat meer van, dat doe ik niet meer. Want op die eerste stage zag ik altijd veel te veel af. En vooral: jaar na jaar is de concurrentie alleen groter geworden. Daarom moet ik me nu in de winter beter verzorgen dan acht jaar geleden.’

Klopt het dat vandaag sneller wordt gereden dan vijf jaar geleden?

Alaphilippe: ‘Iedereen zegt dat en natuurlijk gaat het heel snel. Maar geloof me: ik moest vijf jaar geleden ook snel rijden om mee te kunnen. Misschien lag mijn niveau toen minder hoog dan vandaag, maar ik zou niet weten hoe je dat moet vergelijken. Ik hou die data niet bij. Er bestaan gewoon geen rustige koersen meer. Zelfs voor de minder belangrijke wedstrijden gaan renners op hoogtestage om te kunnen scoren.’

Zelfs voor de minder belangrijke wedstrijden gaan renners op hoogtestage om te kunnen scoren. Julian Alaphilippe

Ik vroeg het ook al aan Remco Evenepoel: stel dat u één renner uit uw generatie kon weghalen en dus één concurrent minder zou hebben, wie zou u kiezen? Tadej Pogačar, Wout van Aert of Mathieu van der Poel?

Alaphilippe: ‘Euh... niemand. Pogačar, Wout en Mathieu zijn fenomenale renners. Je moet een goede renner kunnen verslaan om zelf beter te worden.’

‘Le Tour reste la chambre des secrets’, schreef Jean-Louis le Touzet, ooit wielerreporter en later oorlogsverslaggever bij de krant Libération, ooit in zijn boek ‘Un vélo dans la tête.’ Wat in de hoofden van al die renners gebeurt, weten we niet. Hooguit krijg je ooit een inkijk achter de schermen van een team.

Zo volgde fotograaf Sigfrid Eggers, die de beelden van Alaphilippe bij dit verhaal maakte, het Deceuninck - Quick-Step-team enkele jaren op de voet voor een boek. En nu, hier in Calpe, zie je een beetje wat zo’n teamorganisatie betekent. Zelf houdt de renner meer van de stage die straks, na Nieuwjaar, opnieuw in Calpe zal plaatsvinden.

‘Dit is fijn om elkaar na de winterpauze voor het eerst terug te zien’, zegt hij. ‘Maar tijdens de stage in december zijn er tamelijk veel verplichtingen. Ik ben een dag of vier zoet met tests en foto- en videoshoots. Uiteraard hoort dit erbij, maar ik ga het liefst van al fietsen met de jongens.’

Met Dries Devenyns, bijvoorbeeld, van wie ze zeggen dat hij ongelooflijk belangrijk voor u is.

Alaphilippe: ‘Wat Dries doet, kan niet worden overschat. We zijn complementair, hij kanaliseert mijn energie als het nodig is en hij is er altijd. Niet alleen in de laatste kilometer zoals bij mijn etappezege in de Tour van dit jaar, ook op andere momenten die niemand ziet. En buiten de koers, waar niemand zaken mee heeft. Ik aanbid Dries. Ik ben hem veel verschuldigd.’

Kan iemand die twee keer wereldkampioen werd, etappes in de Tour won, dagenlang de gele trui droeg en onder meer Milaan-Sanremo en drie keer de Waalse Pijl won, nog dromen?

Alaphilippe: ‘Dat kost me geen enkele moeite. Ik blijf dromen van winnen in koersen die ik nog niet won. De dag waarop ik die droom niet meer heb, stop ik. Ik ga niet afzien zonder doel.’

Ik blijf dromen van winnen in koersen die ik nog niet won. Julian Alaphilippe

Stel dat u nu al de balans zou opmaken. Op welke zege bent u dan het meest trots?

Alaphilippe: ‘De beste herinnering heb je altijd aan de laatste. In mijn geval dus het WK in Leuven. Maar er zijn andere overwinningen die ik nooit vergeet. Van sommige koersen herinner ik me elk detail. Van Leuven weet ik nog alles. En van mijn overwinning in de Tour-tijdrit in Pau (in 2019, red.) herinner ik me elke seconde, van ’s morgens bij het ontbijt tot ik ’s avonds ging slapen.’

Elke seconde?

Alaphilippe: ‘Letterlijk. Ik had het parcours twee keer verkend. Al enkele maanden voordien zat ik met die tijdrit in mijn hoofd. Ik wist toen alleen niet dat ik die in de gele trui zou kunnen rijden. Voor een Fransman is de tijdrit in de Tour met de gele trui rijden iets uitzonderlijks. Zijn dat vleugels? Wellicht. Het is een mengeling van veel, en vooral van veel emoties. Ik was klaar om alles te geven en toen ik de laatste 10 kilometer hoorde dat het voor de zege was, kon ik nog wat meer. Dan duw en duw en duw je.’

Is het magie?

Alaphilippe: ‘Nee, dat is te straf uitgedrukt. Maar het is iets dat je bijlange niet elke dag meemaakt.’

Gelukkig maar voor de concurrentie.