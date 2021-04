Juventus-baas Agnelli begraaft de Super League

De Super League is op amper 48 uur in mekaar geklapt. Nadat dinsdagnacht alle zes Engelse topclubs eruit stapten, geeft Juventus-voorzitter Andrea Agnelli toe dat het over en sluiten is. Dat zegt hij in een interview met het persbureau Reuters.

Extra pijnlijk is dat Agnelli net vandaag nog exact het omgekeerde zegt in de Italiaanse krant La Repubblica. Het interview is dinsdag afgenomen voor de zes Engelse clubs - geschrokken door de opstand tegen het project door eigen fans en spelers - zich halsoverkop terug trokken uit de Super League. 'Tussen ons 12 is er een pact in bloed gesloten. De Super League heeft 100 procent kans op succes. We gaan ervoor', klinkt het dan nog stoer. Diezelfde avond nog ging Agnelli een vergadering in met de twaalf waar alles in mekaar stortte.