KRC Genk herdoopt Luminus Arena in Cegeka Arena

Cegeka is al shortsponsor van KRC Genk.

De voetbalclub KRC Genk versterkt haar samenwerking met de Hasseltse ICT-groep Cegeka en herdoopt haar stadion van Luminus Arena in Cegeka Arena.

Sinds juli 2019 prijkt Cegeka op het shortje van de viervoudige Belgische kampioen voetbal. KRC Genk promoveert Cegeka nu ook tot stadionsponsor. De komende tien jaar speelt de Limburgse fusieclub niet langer in de Luminus Arena, wel in de Cegeka Arena. Voorheen kreeg het stadion in Waterschei al de namen Fenixstadion en Cristal Arena.

Cegeka is een belangrijke speler in IT-dienstverlening. Het hoopt ook een vierde telecomspeler te worden en dingt samen met de netwerkspecialist Citymesh mee naar een 5G-licentie. Het bedrijf van CEO Stijn Bijnens gaat niet gebukt onder de pandemie en boekte in 2020 640 miljoen euro omzet (+ 14%), waaruit het 51,1 miljoen euro operationele winst puurde (+31%).

Vlaggenschip

KRC Genk, naast Club Brugge en Charleroi de enige Belgische club die operationeel winst boekt, verbindt zijn naam wat graag aan dat Limburgse succesverhaal. 'Het is een eer ons aan het vlaggenschip van de Limburgse economie te kunnen verbinden', zegt Davy Dehaen, de commercieel directeur van KRC Genk. We hebben elk een geweldige evolutie afgelegd, die ons beide ver buiten de Limburgse grenzen heeft gebracht.'