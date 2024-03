KV Mechelen-eigenaar Philippe van Esch: ‘Als we moeten betalen wat de fiscus claimt, is het boeken toe’

KV Mechelen kan zich zondag voor het eerst ooit plaatsen voor play-off 1, waarin wordt beslist wie landskampioen wordt in het voetbal. Dat is een meevaller voor de Nederlandse ondernemer Philippe van Esch, de nieuwe eigenaar die de club wil saneren. ‘Bij mijn komst schoven soms 18 mensen aan bij vergaderingen over cruciale beslissingen, nu is de structuur helder.’

Een opvallend bericht uit Mechelen. De Nederlandse ondernemer Philippe van Esch blijkt eind januari zijn belang in voetbalclub KV Mechelen te hebben opgetrokken tot 53 procent. Daarmee neemt hij de leiding over de club die voor de winterstop tegen degradatie streed. Maar sinds Besnik Hasi overnam als coach zit KV Mechelen in een winningmood, zonder transfers bovendien (behalve dan de aanvaller Islam Slimani, die overkwam op huurbasis). Als het zondag wint van OH Leuven, plaatst KVM zich voor het eerst voor play-off 1. Daarin maken de zes hoogst geklasseerde clubs onderling uit wie kampioen wordt.

Zelfs veel kenners van het Belgische voetbal zullen zich even in de haren krabben bij de vraag wie de eigenaar van KV Mechelen is. Daaraan is de discretie van Van Esch niet vreemd. Van Esch is de tegenpool van Dieter Penninckx, die na het gemediatiseerde faillissement van de modegroep FNG in een lang uitgesponnen strijd met het clubbestuur zijn meerderheidsbelang verkocht. In het kielzog van Penninckx' exit kwam Van Esch aan boord.

Van Esch, die uit Helmond bij Eindhoven komt, is bij ons niet bekend. Zijn bedrijf Vescom is ook geen consumentenmerk. 'We ontwikkelen, maken en verkopen wand- en meubelbekleding en gordijnen voor hotels, ziekenhuizen, kantoren en vastgoed', zegt Van Esch. 'Onze klanten zijn geen eindgebruikers, maar interieurarchitecten en designers die met ons werken voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.'

Van Esch is in zijn thuisstad ook eigenaar van de tweedeklasser Helmond Sport. Zijn zakelijke leven is niet alleen veranderd door KV Mechelen maar ook door een wijziging bij Vescom. Hij verkocht recent het merendeel ervan aan het Nederlandse investeringsfonds Gilde Equity Management. 'Maar ik blijf CEO', zegt hij.

Hoe komt een Nederlandse ondernemer bij een Belgische eersteklasser terecht?

Philippe van Esch: 'Bij Helmond Sport heb ik in juli 2020, na een eerdere passage, mijn comeback gemaakt als voorzitter toen een financiële crisis door corona samenviel met een bestuurscrisis. We hadden nog zes spelers voor het nieuwe seizoen. Via Helmond-bestuurder Ari de Kimpe kreeg ik het kaartje van Tom Caluwé, de toenmalige technisch directeur van KV Mechelen, met de boodschap dat hij me misschien wel kon helpen.'

'Tom zat met het probleem dat als gevolg van de lockdown de competities voor tweede elftallen waren stilgelegd en jonge spelers niet konden voetballen. Wij konden vier spelers overnemen. Toen ik langskwam, viel me meteen op dat een middenmoter uit een toch kleine competitie ruim 10.000 toeschouwers lokte. Ik besloot te investeren, omdat ik het onderbenutte potentieel zag.'

Dat kun je van meer clubs zeggen. Waarom KV Mechelen?

Van Esch: 'Omdat het kon. (glimlacht) De club zat in de problemen en ik had het idee dat ik kon helpen. Ik doe het omdat het leuk is, maar ik ga niet ontkennen dat de zakelijke analyse ook een rol speelt.'

'Mechelen ligt midden in de heetste economische regio van het land. De club beschikt ook over een van de modernste en sfeervolste stadions van België. En er is één element dat de rest overstemt: de club heeft meer fans dan je bij een club van die grootte zou verwachten. Hoe zeggen jullie dat? KV Mechelen is de kleinste topclub van het land? Zo is het maar net.'

'Die combinatie van het voetbalmerk en het stadion maakt dat de inkomsten uit sponsoring maar ook ticketing en merchandising een stuk omhoog kunnen. We zijn op zoek naar een nieuwe naamsponsor voor ons stadion (momenteel is dat nog AFAS, een Nederlandse speler in bedrijfssoftware, red.). Ik ben ervan overtuigd dat de club nog beter het verhaal kan brengen dat KV Mechelen voor opkomende talenten hét uitstalraam is om carrière te maken.'

Dat de club schipbreuk liep door een omkoopaffaire, door een miljoenenclaim van de fiscus in de nasleep van een gerechtelijk onderzoek naar fraude in ons voetbal en door de affaire-Penninckx speelde toch ook in uw voordeel?

Van Esch: 'Dat werkte eerder in het nadeel, want in het begin vielen hier elke week lijken uit de kast. Dat was niet te doen. Maar we lossen het in stappen op.'

Hoe staat de club ervoor?

Van Esch: 'Het belangrijkste is dat de structuur vandaag helder is. Toen ik hier pas was, schoven soms 18 mensen aan bij vergaderingen om belangrijke beslissingen te nemen. Het resultaat was dat niets gebeurde of dat het veel te lang duurde.'

KV Mechelen leefde net als veel andere Belgische clubs boven zijn stand.

'Er is een kleinere directie onder leiding van Frank Lagast. Daarboven is er een raad van toezicht, met mij als voorzitter. De belangrijkste aandeelhouders naast mij zijn Eddy De Reys (lokale ondernemer, red.) en Jos Sluys. Eddy is actief in de club, terwijl Jos passiever is. Het is geen geheim dat de aanwezigheid van Jos ook te maken heeft met de recuperatie van leningen die hij via zijn investeringsfonds Saffelberg deed aan zowel Penninckx als de club. Maar u ziet aan het deurplaatje dat Jos het toch ook leuk vindt (het interview vindt plaats in de skybox van Saffelberg Investments).'

KV Mechelen bezweek door alle miserie bijna onder zijn schulden. Zijn die onder controle?

Van Esch: 'De schuldenberg is nog altijd groot. In essentie waren langlopende investeringen onevenredig zwaar gekoppeld aan kortlopende schuld. We zijn dat in evenwicht aan het brengen, via onderhandeling met banken en met de stad over de verlenging van borgstelling voor die financiering. Maar dat is niet in een handomdraai op te lossen. Het gaat nog altijd om tientallen miljoenen.'

Een bijkomende molensteen is dat de fiscus van u, net als van veel andere clubs, miljoenen terug wil van schimmige constructies en betalingen uit het verleden. Is er een oplossing in zicht?

Van Esch: 'We kunnen niet betalen wat de fiscus claimt - dan is het boeken toe - maar de onderhandelingen lopen. Als Nederlander moet me toch één ding van het hart. Terwijl er nog geen uitspraak of deal is in een zaak over vermeende malversaties door mensen die hun strafzaak nog tegemoetzien, wordt door de fiscus al beslag gelegd op een deel van onze inkomsten. Dat we zo onder druk worden gezet om een compromis te maken, vind ik problematisch op het vlak van rechtszekerheid.'

Het probleem blijft toch vooral het zakenmodel van het Belgische voetbal. KV Mechelen boekte over de voorbije twee seizoenen 16 miljoen euro verlies, de Belgische profclubs gingen vorig jaar samen bijna 200 miljoen euro in het rood.

Van Esch: 'Dat zit niet goed, nee. Clubs - ook KV Mechelen de voorbije jaren - leven boven hun stand door meer te spenderen aan spelerslonen dan ze uit dagelijkse inkomsten halen. Die putten hopen ze dan te dichten met uitgaande transfers. Dat is het equivalent van gokken.'

'Dat is hier een tijd goed gegaan, tot de beoogde transferinkomsten tegenvielen omdat spelers zich blesseerden of toch niet zo goed bleken. Mijn model is om KV Mechelen zelfbedruipend te maken met operationele inkomsten, en daarbovenop winst te maken met de verkoop van spelers. Die is ook nodig om de schuldenlast te verlichten.'

Het Nederlandse voetbal is geen massieve verliesput. Hoe komt dat?

Van Esch: 'De poort onderaan de klassering staat in België te wijd open. Hier zakken minstens 2 en mogelijk 3 van de 16 clubs. In Nederland zakken er 2 op een totaal van 18. De kans op degraderen is daar dus kleiner. Belgische clubs slaan in paniek zodra het risico op degradatie naar tweede klasse, een financieel sterfhuis, reëel wordt. Het commerciële verschil tussen de eerste en de tweede afdeling is in Nederland ook kleiner. Wij stonden er met KV Mechelen voor Nieuwjaar niet goed voor, waardoor de entourage meteen riep dat we van alles moesten doen. Dat is een recipe for disaster.'

Hoe is uw relatie met de fans? Dat één man de teugels in handen heeft, ligt bij KV Mechelen gevoelig, omdat de club drie keer eerder naar de rand van de afgrond is geduwd onder het commando van individuen.

Van Esch: 'Sportief gaat het goed, dus de mensen zijn tevreden. Ik ken de geschiedenis, maar ondanks alle exposure blijft KV Mechelen een kmo met 26 miljoen euro omzet. Die kun je niet runnen met een verdeeld aandeelhouderschap. Het belang van de fans is anders: elk weekend winnen. Terwijl het mijn taak is met een koel hoofd erop toe te zien dat de club over een paar jaar gezond is. Fans hebben een functie als waakhond, maar dat moet niet in een operationele rol, denk ik.'

De teneur onder de fans is dat u KV Mechelen wil gebruiken als leverancier van spelers voor Helmond Sport, dat u zo naar de Eredivisie, de Nederlandse hoogste klasse, wilt loodsen.

Van Esch: 'Dat is niet zo. De clubs delen kennis, vooral wat betreft de scouting van spelers. Dat is het zowat. Ook rond commerciële ideeën wordt bij elkaar over het muurtje gekeken. Maar voor de rest werken beide clubs volledig gescheiden van elkaar.'