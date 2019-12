KV Mechelen haalt 5 miljoen euro op met uitgifte obligaties

William Togui (rechts) van KV Mechelen in actie tegen Logan Ndembe van KV Oostende, een week geleden in een wedstrijd in de Jupiler Pro League.

Het ophalen van vers geld bij institutionele partijen loopt nog door.

Voetbalclub KV Mechelen, zesde in de rangschikking in de Jupiler Pro League met 15 punten achterstand op leider Club Brugge, heeft 5 miljoen euro vers geld opgehaald met de uitgifte van obligaties waarop de supporters kunnen intekenen. Dat meldde KVM vrijdag in een mededeling.

De emissie startte anderhalve maand geleden, met het doel tegen de enkele malen uitgestelde deadline van 28 december maximaal 5 miljoen euro - de grens om geen prospectus te moeten uitgeven - binnen te halen. De minimale instapkost bedroeg 1.000 euro, een symbolisch getal dat verwijst naar het bedrag dat de supporters in 2003 konden storten bij de vereffening van de club. De obligaties hebben een brutorendement van 4,25 procent en een looptijd van zeven jaar.

Tweemaal

Het doel werd tweemaal gehaald: het maximum werd bereikt en bovendien tijdig. 'De laatste schijf kwam gisterenmiddag (donderdag, red.) binnen, net voor de wedstrijd op Moeskroen', zegt algemeen directeur Frank Lagast. 'Dit is een geweldig resultaat. We haalden nog meer op dan bij de vorige obligatie.' In 2015 werd al eens 4 miljoen euro vergaard.

In totaal wil KV Mechelen haar kapitaal versterken met 15 miljoen euro. Er moet nog eens tot 10 miljoen euro komen via de private plaatsing van vastrentende obligaties bij grote partijen, waarvoor een minimaal inschrijvingsbedrag van 100.000 euro per investeerder geldt. Die operatie loopt nog.

Stadion

Het werkkapitaal van de club vertoonde in oktober een tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro. Het extra geld dient om het benodigde bijkomende werkkapitaal aan te leggen, voor investeringen in het stadion en voor groeifinanciering, in het kader van het langetermijnproject 'KVM2025'