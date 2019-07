KV Mechelen mag toch in hoogste klasse blijven

'Tussentijdse beslissing'

Malinwa ging in beroep bij het BAS en haalt dus zijn gram. 'Het BAS nam een tussentijdse beslissing om duidelijkheid te scheppen voor de start van de competitie. Het oordeelt dat degradatie geen mogelijke sanctie is en dus mag KV Mechelen na de verdiende sportieve promotie in 1A starten', verduidelijkt KV Mechelen op zijn website.

'Het BAS deed verder nog geen uitspraak over een volledige vrijspraak of andere mogelijke sancties', zegt de club. 'Of KV Mechelen Europees aan de slag zal kunnen, is nog niet duidelijk, daar spreekt het BAS zich nog niet over uit. Eén ding is wel zeker: op 27 juli speelt KV Mechelen zijn eerste wedstrijd van de competitie in 1A op het veld van Zulte Waregem.'