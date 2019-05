KV Mechelen vangt bot bij rechter in zaak matchfixing

Het gevolg van de uitspraak in kortgeding is dat de tuchtzaak bij de voetbalbond gewoon kan doorgaan. Bondsprocureur Kris Wagner zal zaterdag zijn pleidooi houden. Op dinsdag 28 mei volgt dan normaal een uitspraak. KV Mechelen en Waasland-Beveren, die ervan verdacht worden de degradatiestrijd te hebben beïnvloed om Mechelen in eerste klasse te houden, riskeren degradatie naar het tweede niveau. Ook clubleiders worden mogelijk zware sancties opgelegd.

KV Mechelen en vijf partijen, waaronder Waasland-Beveren, trokken vorig week in kortgeding naar de rechtbank in Brussel om de tuchtprocedure op te schorten. Het recht op een eerlijke verdediging was volgens hen niet gewaarborgd, omdat de timing te strak was en ze geen inzage hadden gekregen in het volledige dossier. De rechtere beslist om deze procedurele argumenten niet te volgen. Concreet moet de tuchtprocedure van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond dus niet uitgesteld worden.