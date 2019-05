KV Mechelen verliest veldslag, maar nog niet de oorlog

De voetbalclubs KV Mechelen en Waasland-Beveren vangen bot bij de rechter om de behandeling van hun omkopingszaak bij de voetbalbond te schorsen.

De twee clubs stapten vorige week in kort geding naar de Brusselse ondernemingsrechtbank. Mechelen en Waasland-Beveren, die het bij hun treffen op de slotspeeldag van vorig jaar op een akkoordje zouden hebben gegooid om Malinwa voor degradatie te behoeden, vonden dat hun recht van verdediging geschonden werd in de tuchtprocedure bij de Voetbalbond. Daar buigt een commissie zich nu over de zaak. De bondsprocureur houdt zaterdag zijn pleidooi, nadat alle betrokkenen de voorbije week gehoord zijn.

Chaos vermijden

De bedoeling is voor 30 juni een oordeel klaar te hebben. De Voetbalbond wil dat om chaos bij de competitiestart te vermijden en duidelijkheid hebben over wie volgend seizoen in eerste klasse start. Het bondsparket eist dat Mechelen, de kampioen in tweede klasse (1B) en de bekerwinnaar, niet promoveert naar eerste klasse en dat Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Lokeren, dat laatste eindigde in eerste, en Beerschot uit 1B zitten op vinkenslag om volgend jaar bij de elite te voetballen.

KV Mechelen en Waasland-Beveren hoopten de zaak via de burgerlijke rechtbank te vertragen. Beide clubs vinden dat ze bij de bond moet opgeschort worden tot de strafzaak helemaal afgerond is of ze hun strafdossier op zijn minst hebben kunnen inkijken. De sportieve tuchtprocedure is immers een uitloper van een grotere zaak. Het gerecht kwam de mogelijke omkoping op het spoor tijdens een onderzoek naar zwartgeldcircuits bij Belgische clubs en voetbalmakelaars.

De hele zaak is intussen een explosief kluwen.

De rechter liet zich niet uit over de grond van de zaak. Het kort geding is vooral afgewezen omdat de rechter vond dat de Voetbalbond en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), de beroepsinstantie voor zaken in apart sportrecht, eerst zelf moeten oordelen of de rechten van de verdediging geschonden zijn.

Tuchtzaak

De bond kan door het njet verder met zijn tuchtzaak. KV Mechelen en Waasland-Beveren kunnen in principe beroep aantekenen tegen de uitspraak, maar de twee clubs beraden zich of dat nuttig is. Mocht in een latere fase blijken dat de Voetbalbond en het BAS in hun oordeel mogelijk de rechten van de verdediging schonden, kunnen de clubs opnieuw een kort geding aanspannen.