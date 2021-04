KV Mechelen werkt aan neutralisering eigenaar Dieter Penninckx

KV Mechelen zit in een schizofrene situatie. De club is verwikkeld in een bitse vechtscheiding met Dieter Penninckx. Sinds die in verdenking is gesteld voor onder meer valsheid in geschrifte bij zijn intussen failliete modebedrijf FNG Group is hij door de rest van de raad van bestuur eerst afgezet als voorzitter, maar ook als bestuurder. Maar met dik 71 procent van de aandelen is hij nog altijd eigenaar van de club.