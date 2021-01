Karel Van Eetvelt weg als CEO van Anderlecht

Topman Karel Van Eetvelt vertrekt na minder dan een jaar bij de noodlijdende voetbalclub Anderlecht. Zijn opvolger wordt de recent binnen gehaalde bedrijfsmanager Jos Donvil.

Dat is bevestigd aan De Tijd. De exit van Van Eetvelt is de zoveelste position switch aan de top bij Anderlecht die zelfs een ervaren derwisj zou doen duizelen. De gewezen topman van de zelfstandigenorganisatie Unizo en de bankenfederatie Febelfin zou zich volgens onze informatie niet langer kunnen vinden in de werkwijze van de club.

Volgens bronnen in de club zou Van Eetvelt zich storen aan de continue slagschaduw van de nieuwe sterke man Wouter Vandenhaute. Nochtans kwam Van Eetvelt in het spoor van Vandenhaute mee aan het roer van de recordkampioen. Club-eigenaar en geldschieter Marc Coucke zou er alles aan gedaan hebben om Van Eetvelt aan boord te houden, wat mislukte.

Malgoverno

Van Eetvelt werd in januari 2020 aangekondigd als nieuwe CEO. Die aanstelling was onderdeel van een veel ruimere operatie waarbij Coucke zijn zakelijke netwerk aan boord trok. De nieuwe fine fleur moest Coucke helpen om het malgoverno bij Anderlecht om te buigen.

Uiteindelijk was Van Eetvelt amper negen maand aan de slag bij Anderlecht. Officieel begon zijn termijn op 1 april. Helemaal als een verrassing komt zijn vertrek niet. Toen in september het nieuws kwam dat Jos Donvil (gewezen topman van telecomgroepen Base en VOO) aan boord kwam, gingen al geruchten dat Van Eetvelt op de wip zat. Officieel klonk het dat Donvil operationeel directeur zou worden, in opvolging van Jo Van Biesbroeck (voormalig topper bij bierreus AB InBev). Maar dat was raar, omdat ook Van Eetvelt geduid was als opvolger van de met pensioen vertrokken Van Biesbroeck. Het wakkerde de geruchtenmolen aan.

Bij gratie van Coucke

De situatie bij Anderlecht blijft intussen op zijn minst precair te noemen. De club is virtueel bankroet omdat ze ondanks sportieve neergang zwaar boven haar stand bleef leven. Anderlecht overleeft bij gratie van mecenas en eigenaar Marc Coucke. Anderlecht maakte in het seizoen 2019-2020 een nieuw recordverlies van 36 miljoen euro, bovenop een verlies van 27 miljoen in het seizoen daarvoor.

Twee jaar op rij werd daarmee de spaarpot van de club weggeveegd. Daardoor moest Coucke met kredieten bijspringen. De gedwongen verkoop van het grote talent Jeremy Doku afgelopen seizoen moet gezien worden binnen de context van het licentieproces dat dit voorjaar volgt. Wil Anderlecht zijn toegangsticket krijgen voor profvoetbal volgend seizoen, dan moet het aantonen dat het financieel voldoende gezond is om dat recht te verdienen. En dus moet het spelers verkopen, terwijl er amper geld is voor vervangers. De club staat ook onder een vorm van curatele bij de voetbalbond, wat betekent dat de directie op gezette tijden inzage moet geven in de boeken.

De club mag zich overigens aan een (bescheiden) boete verwachten nu Anderlecht de deadline van 31 december miste voor publicatie van zijn jaarrekening 2019-2020. Het is niet helemaal duidelijk waarom de club zijn balans inhoudt, omdat iedereen toch weet hoe slecht paarswit ervoor staat.

Chaos en gedonder