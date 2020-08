Karl-Heinz Rummenigge, het hongerige Beierse monster

Dertien titels. Tien Duitse bekers. En afgelopen zondag tegen PSG de tweede keer de Champions League. Dat is de fabuleuze prijzenkast die Bayern München verzamelde sinds zijn ex-sterspeler Karl-Heinz Rummenigge er in 2002 CEO werd.

De krekel versus de mier. Jean de La Fontaines beroemde fabel over de sobere, hard werkende mier die de losbandige krekel 's winters te hulp moet schieten, is een beetje het narratief van de voorbije Champions League-finale. De sobere, bescheiden Duitsers uit de provincie versus de spilzieke, arrogante Parisiens uit de grootstad. Daar zit zoals vaak een kern van waarheid in, maar het is vooral ook slimme voetbalmarketing om een kunstmatige rivaliteit te creëren.

Budgettair orthodox

Zoals in het echte leven zijn de Duitsers budgettair orthodox, net zoals de Fransen niet op een procentje begrotingstekort meer of minder kijken. Bayern München verdubbelde zijn omzet in tien jaar ruimschoots, van 350 miljoen tot 750 miljoen euro in 2018-2019. Uniek is dat het in diezelfde periode elk jaar zowel operationeel als netto winst maakte, het seizoen 2018-2019 een record van respectievelijk 146 en 52,5 miljoen euro. Bovendien zit de club - ook het stadion is met 10 miljoen nettowinst een cashmachientje - op een koel half miljard eigen vermogen. Naast de 14 officiële fanshops opent de club nog dit jaar een FC Bayern Welt in hartje München. Het wordt een vlaggenschip van 3.500 vierkante meter met een fanshop, twee restaurants en een boetiekhotel.

Die riante positie is mee te danken aan CEO Karl-Heinz Rummenigge. De ex-spits - hij scoorde 162 goals in tien seizoenen Bayern en speelde bijna 100 interlands voor West-Duitsland - kwam in 1991 aan boord als ondervoorzitter. In 2002 promoveerde hij tot CEO toen de club omgevormd werd tot een bedrijf. Rummenigge is de last man standing van het heilige triumviraat - met oud-spelers Franz Beckenbauer en Uli Hoeness - dat de club kneedde tot de voetbalmultinational Bayern vandaag. De grote architect van dat bouwwerk was niet Rummenigge maar Der Uli, die het best voetbalverstand aan zakelijk vernuft koppelde. Bayern heeft de status van familiebedrijf, met oud-spelers aan de top en de honderdduizenden fans als co-eigenaar. Sebastian Hoeness, neef van, coacht bijvoorbeeld het beloftenteam. Sportief directeur is Hasan Salihamidzic en op 1 januari 2022 neemt ex-keeper en oud-speler Oliver Kahn de CEO-functie over van Rummenigge.

Op 1 januari 2022 neemt Oliver Kahn, nog een oud-speler, over als CEO van Rummenigge.

Dat Bayern een gezellige familieclub zou zijn, is echter niet meer dan perceptie. In het eigenaarschap zit het triple A-gezelschap - de sportkledijreus Adidas, de verzekeraar Allianz en de wagenbouwer Audi. Dat laatste is opvallend omdat grote concurrent BMW uit München komt en Audi uit het verderop gelegen Ingolstadt. Vorig jaar zag het ernaar uit dat het zou gaan gebeuren toen uitlekte dat BMW 800 miljoen euro betaalde om de aandelen over te nemen. Maar Audi ging financieel nog dieper, waarop Bayern afzag van de deal.

Rond Bayern zit een impressionant bedrijfsnetwerk. De voorzitter van de club is gewezen Adidas-CEO Herbert Hainer. Hij wordt omringd door de toplui van de Duitse reuzen Mennekes, Volkswagen, Allianz, UniCredit Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Börse en Edmund Stoiber, die 14 jaar minister-president was van de deelstaat Beieren. Bayern is een staat in Beieren, zelf een aparte ministaat binnen Duitsland. Daarrond cirkelen nog grote Duitse en mondiale sponsors als Siemens, SAP, Paulaner en Qatar Airways - ironisch genoeg in handen van de eigenaar van de tegenstander zondag.

FC Hollywood

Wie Bayern overleeft als CEO, kan elk bedrijf aan. De club heeft niet voor niets de bijnaam FC Hollywood. Het is een slangenkuil met opgeblazen ego's die elkaar in een wankel machtsevenwicht in balans houden. De groothoeklenzen van de boulevardpers staan constant op de club gericht om elk schandaaltje uit te vergroten. Persfavoriet is de volgens insiders loslippige Thomas 'Radio' Müller, meer FC Bayern dan hem worden ze niet gemaakt.