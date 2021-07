Kempenaar bedwingt tweede hoogste berg ter wereld zonder extra zuurstof

Als eerste Belg is de 35-jarige Niels Jespers erin geslaagd de top van de K2 te bereiken, zonder extra zuurstof of begeleiding door sherpa's. 'In de klimwereld kan je dat gerust olympisch goud noemen.'

Met 8.611 meter hoogste staat de K2 op de grens van Pakistan en China letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de bekende Mount Everest, die de titel van hoogste berg ter wereld draagt. Toch geldt de 'Kaitu' als de heilige graal voor elke serieuze bergbeklimmer. 'Dat heeft te maken met de technische moeilijkheid. De K2 is een pak steiler dan de Mount Everest. Zeker het laatste deel moet je bijna volledig in klimhouding afleggen', zegt Griet Veris, de coach van Jespers.

Veris volgde het laatste deel van Jespers' klim dinsdagnacht in realtime via zijn GPS. De 35-jarige bio-ingenieur, die op zijn vijftiende begon te klimmen, vatte de tocht voor het weekend aan en kon de top woensdagochtend bereiken. 'Daarmee was de prestatie nog maar halfweg. Nadien moet je nog veilig naar beneden raken.'

Levensgevaarlijke tocht

Dat is geen sinecure. Niet zelden - een kwart overleeft de onderneming niet - keren klimmers niet meer terug van de levensgevaarlijke tocht. Dat maakt de K2 minder populair dan zijn grote broer in het Himalaya-gebergte. 'Terwijl de Mount Everest al een paar duizend keren beklommen werd, hebben nog maar 400 mensen de K2 bedwongen. Doorgaans wagen een tiental mensen de klim, maar er zijn seizoenen waarin niemand de top haalt', zegt Veris.

Niels heeft een maffe klimstijl, waarbij geen extra zuurstof of sherpa's aan te pas komen. Griet Veris Coach

De ervaren Jespers is niet de eerste Belg die de K2 temt. Drie jaar geleden bedwong de 51-jarige Paul Hegge de K2 al. In 2019 deed Jespers een eerste poging, maar die mislukte omdat hij tijdens zijn tocht met een vrieswonde aan zijn teen kampte. Nu haalt hij alsnog zijn gram, 'op spectaculaire wijze', vindt Veris. 'Niels heeft een maffe klimstijl, waarbij geen extra zuurstof of sherpa's aan te pas komen. Daarnaast zorgt hij voor andere klimmers die het lastig hebben onderweg.'

Volgens zijn coach combineert Jespers 'een ijzersterke fysiek met een ongelofelijk doorzettingsvermogen'. 'Net voor de K2 heeft Niels de Broad Peak beklommen. Twee bergen van meer dan 8.000 meter in tien dagen: dat is een prestatie die in de klimwereld olympisch goud verdient. Slechts een handvol klimmers is daar ooit in geslaagd.'