Kevin De Bruyne wordt best betaalde voetballer in Engeland

Rode Duivel Kevin De Bruyne tekent bij Manchester City het duurste contract uit de geschiedenis van de Engelse topclub.

De timing kon niet beter vallen. De ochtend na alweer een glansprestatie van de Belgische draaischijf van Manchester City - in de Champions League tegen Dortmund - kondigen de club en Kevin De Bruyne een nieuwe deal aan. Hij verlengt tegen fors verbeterde voorwaarden zijn lopende verbintenis met twee jaar tot 2025. De Bruyne, die sinds 2015 bij City speelt, gaat veel meer verdienen dan de 18 miljoen euro bruto die hij nu krijgt.

City noch De Bruynes entourage willen kwijt hoeveel de middenvelder precies gaat verdienen. Bevestigd is wel dat hij de best betaalde speler uit de geschiedenis van de club wordt en de speler met het hoogste loon in de Premier League. Het bedrag valt niet te vergelijken met wat Leo Messi en Cristiano Ronaldo verdienen, maar het bevestigt wel De Bruynes status als beste middenvelder ter wereld.

Opmerkelijk aan de deal is dat De Bruyne zijn contractverlenging zonder makelaar onderhandelde.

Gesnuffel door andere clubs

De deal had al langer in kannen en kruiken moeten zijn, maar liep door een discussie over details vertraging op. Het was een tijd niet duidelijk of De Bruyne bij City zou blijven. Ferran Soriano, de CEO van Manchester City, is vooral verlekkerd op commercieel goed te vermarkten sterren op het veld. Dat is niet de sterkste kant van De Bruyne.

De club flirtte ook een tijd met Messi, waardoor de vraag was hoeveel geld naar die deal mogelijk zou vloeien. Onduidelijkheid leidde ertoe dat andere clubs gingen snuffelen aan De Bruyne - al was dat ook een onderhandelingstechniek om druk te zetten. Uiteindelijk was het een proces naar wat in de sterren geschreven stond. KDB blijft tot 2025 bij de club waarmee hij twee keer Engels kampioen werd. De kroon op het werk - winst in de Champions League - kan dit jaar nog.

Opmerkelijk aan de deal is dat De Bruyne zijn contractverlenging zonder makelaar onderhandelde. Hij liet zich bijstaan door zijn vader Herwig en het Belgische advocatenkantoor Atfield, een joint venture tussen juristen sportrecht - en fiscaliteit van Altius en Tiberghien. De Bruyne koos ervoor zo te werken sinds de breuk met zijn makelaar van jaren Patrick De Koster. Die belandde in de cel op verdenking van valsheid in geschrifte en witwassen na een klacht van zijn poulain. Ook andere wereldtoppers als Messi, Mbappé en Neymar werken zonder makelaar.

Grimmige financiële achtergrond

De deal komt er tegen een grimmige financiële achtergrond voor City en het voetbal. Corona heeft de bodem onder heel wat inkomsten geslagen, zoals blijkt uit de jongste jaarrekening van City. De club meldde dinsdag voor het seizoen 2019-2020 een omzetdaling met 11 procent tot 478,4 miljoen Britse pond (556,2 miljoen euro) en een nettoverlies van 126 miljoen pond (146,5 miljoen euro).

Achter de omzetkrimp zitten forse dalingen op inkomsten uit stadionuitbating (-24%) en tv-rechten (-25%). Die laatste zijn echte cashkoeien voor Engelse clubs, die samen meer dan 3 miljard euro per jaar ophalen uit tv-rechten. City's mediarechten gingen van 253 naar 190 miljoen pond per jaar.