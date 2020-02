Kim Clijsters charmeert nog altijd op en naast het veld

'Kimback' ging maandag in twee sets ten onder. Maar de vechtlust belooft veel goeds voor de volgende wedstrijden. Kim Clijsters is terug en de sponsors zullen volgen.

Kim Clijsters (36) mepte maandag in Dubai haar derde tenniscarrière op gang. Het was haar eerste tornooi sinds de US Open in 2012. De Limburgse verloor van de tien jaar jongere Garbiñe Muguruza met 6-2 en 7-6. Geen schande want de Spaanse, 16de op de WTA-wereldranglijst, speelde begin deze maand nog de finale van de Australian Open.

Schermvullende weergave Kim Clijsters in haar gekende spreidstand.

Na een nerveuze start vocht Clijsters gretig terug en kwam ze in de tweede set zelfs op voorsprong. De toeschouwers zagen vechtlust, haar gekende spreidstand en een opgestoken vuist na elk gewonnen punt. In iets meer dan anderhalf uur kon de wereld zien dat Clijsters nog altijd over het doorzettingsvermogen beschikt dat haar vier Grand Slams opleverde.

Wedstrijden afwachten

Het is uitkijken hoe de 'darling of the circuit' haar tweede comeback verzilvert met commerciële deals. In de twee vorige carrières, waarin ze bruto 22 miljoen euro aan prijzengeld verdiende, passeerden Siemens, Sanex, AA Drink en Adecco de revue.

Daarnaast wordt Clijsters al twintig jaar financieel gesteund door het Franse tennismerk Babolat en het beursgenoteerde sportkledingmerk Fila. Met die twee partijen gaat Clijsters verder in zee, verzekerde haar manager Bob Laes kort voor de wedstrijd vanuit Dubai. Met andere bedrijven zijn de onderhandelingen volop aan de gang.

Bob Verbeeck, Clijsters' vorige manager, denkt dat kandidaat-sponsors de eerste wedstrijden afwachten. De CEO van het sport- en gezondheidsbedrijf Golazo verwacht vooral interesse vanuit Belgische hoek. 'Wereldmerken vallen alleen voor Amerikaanse tennissers, met uitzondering van de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal. Het is een nadeel als je uit een klein land komt, ook al heb je de internationale uitstraling van Kim.'

Galactische sympathie

In eigen land is de consultant EY al een tiental jaar een sponsor. De Nederlandse private bank Van Lanschot viel eind vorig jaar af na een traject van twee jaar. 'Clijsters gaat nu globaal. Een regionale bank past niet meer in dat plaatje', zegt Geoffroy Vermeire, hoofd van Van Lanschot België.

Haar galactische sympathie, haar mondiale populariteit en haar gezinsleven maken Clijsters uniek. Jos Verschueren Directeur afdeling sportmanagement aan de VUB

Sponsors vallen voor haar spontaniteit en haar populariteit. 'Ze scoort bij drie generaties. De kinderen die geboren zijn toen ze stopte, willen haar zien spelen. Hetzelfde geldt voor hun moeders en oma’s. Naar marketingwaarde is dat ongelofelijk', zegt Jos Verschueren. Volgens de directeur van de VUB-afdeling Sportmanagement maken haar 'galactische sympathie', haar mondiale populariteit en haar gezinsleven Clijsters tot een uniek persoon met wie bedrijven graag uitpakken.

Maar wat als Clijsters blijft verliezen of een blessure oploopt? Verschueren: 'Dat maakt niet uit. Sponsors gaan niet voor de atlete, wel voor het icoon en rolmodel. Ook als ze geblesseerd is, zal ze terugkomen en hard blijven werken. Kimback wordt misschien wel het woord van het jaar. (lacht)'

Veel actes de présence moeten sponsors niet verwachten, waarschuwt Verbeeck. 'Veel deals zijn afgesprongen omdat Kim haar vrije tijd het liefst aan haar gezin wijdt.'