Kim Clijsters strandt in eerste ronde US Open

De 37-jarige Limburgse moest in de eerste ronde van de US Open de duimen leggen tegen de Russische Ekaterina Alexandrova. Die won na een uur een drie kwartier tennis in drie sets (6-3, 5-7 en 1-6).

Clijsters won de US Open in 2005, 2009 en 2010. Ze nam voor het laatst deel aan een grandslamtoernooi op Flushing Meadows in 2012. Toen was de tweede ronde het eindstation.