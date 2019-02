Klokkenluider Football Leaks: 'Schade voor Ronaldo kan me niets schelen'

De Portugese klokkenluider Rui Pinto laat voor het eerst van zich horen nadat hij jarenlang anoniem de vuile was van het internationale topvoetbal buitenhing.

De grootste kiezel in de schoen van het voetbal is na een klopjacht van vijf jaar gevonden. Onder de alias 'John' zette de Portugees Rui Pinto vanaf 2015 70 miljoen vertrouwelijke contracten en documenten uit het Europese topvoetbal op de klokkenluiderssite Football Leaks. Hij deelde de documenten ook met de Duitse journalist Rafael Buschmann van Der Spiegel, dat op zijn beurt een samenwerking opzette met het Europese nieuwsconsortium EIC. De Belgische kranten Le Soir en De Standaard zijn ook lid van het consortium.

De samenwerking leidde tot een lawine aan artikelen over massale belastingontwijking en fiscale fraude aan de top van het voetbal. De praktijken werden intussen ook blootgelegd door het Belgische Operatie Zero rond corruptie en witwassen in ons voetbal.

'Geen hacker'

De onthullingen van Football Leaks leidden overal in Europa tot onderzoeken. Buschmann schreef een boek over zijn maandenlange ontmoetingen met 'John', ergens in Oost-Europa. De klokkenluider kreeg politie, justitie en privédetectives uit heel Europa achter zich aan, maar werd pas twee weken geleden ontmaskerd. Pinto werd opgepakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar hij al jaren woont. Hij wacht in Boedapest met een enkelband op zijn uitlevering aan Portugal. Daar is een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd op verdenking van cybercriminaliteit.

'Ik ben geen hacker, maar een echte klokkenluider', zegt Pinto in zijn eerste interview met Der Spiegel sinds zijn arrestatie. Hij blijft vooralsnog op de vlakte over de cruciale vraag die iedereen zich stelt: hoe kreeg hij ruim 70 miljoen, vaak supervertrouwelijke, documenten van clubs, makelaars, spelers en de wereldvoetbalbond FIFA in handen?

Hij ontkent dat hij daarvoor inbrak in computers. 'Er is mij toegang verleend tot vertrouwelijke documenten vanuit het voetbal zelf. Ik ben ermee begonnen, maar er zijn steeds meer bronnen bijgekomen die hun materiaal met mij deelden. Ik geef de namen van mijn medeactivisten echter niet prijs.'

Lijstje onthullingen

Het lijstje onthullingen van Football Leaks is bijzonder lang. Het begon met de dubieuze constructies rond het bedrijf Doyen Sports. Dat onderhoudt banden met de makelaar van de Portugese superster Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Diens bedrijf Gestifute was vorig seizoen met 96 transfers boven 15 miljoen euro de nummer twee op de Europese makelaarsmarkt.

Doyen bleek in de gelekte documenten van Football Leaks een meester in de - door de FIFA intussen verboden - constructie om transferrechten van spelers te verhandelen via een vorm van aandeelhouderschap. Dat leidde snel tot een instroom van schimmige investeerders.

Ronaldo

Ook Ronaldo kwam in het vizier, eerst met belastingontwijking en onlangs met een verkrachtingszaak in de VS die door zijn entourage onder de mat werd geveegd. 'Ronaldo is mijn favoriete speler, FC Porto is mijn club. Maar zijn gedrag naast het veld moet anders beoordeeld worden, in strafrechtelijke zin. Daarvoor zijn mijn gegevens nuttig. Het kan me niets schelen of mijn favoriete speler en club daardoor schade lijden. Het toont vooral dat ik echt onbevooroordeeld ben.'

Pinto hing flink de vuile was buiten van het voetbal. Hij gooide op straat hoe FIFA-voorzitter Gianni Infantino de Franse topclub PSG bijsprong toen die onderzocht werd voor financiële doping om de regels te omzeilen. Ook Manchester City bleek sponsorcontracten te overwaarderen om te verhullen dat de eigenaar kunstmatig geld in de club pompte.

Football Leaks onthulde ook matchfixing in Oost-Europa door de Aziatische gokmaffia, gesjacher met jeugdspelers door onder meer de Belgische club Anderlecht en vreemde constructies bij de voetbalclub Moeskroen. Documenten van Football Leaks toonden aan dat de supermakelaar Pini Zahavi jarenlang de sterke man was bij Moeskroen, terwijl het officieel verboden is dat makelaars eigenaar zijn van een club. Het Belgische gerecht heeft contact met Pinto om uit te vissen hoe Moeskroen jarenlang aan zijn eersteklasselicentie raakte en hoe de aandeelhoudersconstructie via Maltese offshorevennootschappen eruitzag.

Duistere schaduw

Boven Pinto hangt ook een duistere schaduw. Hij wordt ervan beschuldigd Doyen Sports voor een bedrag tot een miljoen te hebben willen afpersen in ruil voor de info die hij had. 'Ik wilde weten hoe belangrijk de documenten waren en verifiëren of ze echt waren. Ik dacht erachter te kunnen komen door na te gaan hoeveel ze wilden betalen voor mijn stilzwijgen. Ik wilde Doyen ontmaskeren, maar ik heb nooit geld willen aannemen', luidt het. Daarnaast stal Pinto volgens Portugese media 300.000 dollar van de Caledonian Bank op de Kaaimaneilanden. 'Ik heb een blanco strafblad. Meer kan ik niet zeggen door een geheimhoudingsverklaring die ik getekend heb voor die bank.'