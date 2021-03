'Koningin van Nürburgring' Sabine Schmitz overleden

Sabine Schmitz, de enige vrouwelijke racepiloot die de 24 uren op de Nürburgring heeft gewonnen, is op 51-jarige leeftijd overleden.

In 1996 werd Sabine Schmitz een legende. In een BMW M3 won de Duitse toen de prestigieuze uithoudingswedstrijd op de Nürburgring, een bekend racecircuit in Duitsland. Toen het haar een jaar later opnieuw lukte, was haar bijnaam een feit: de koningin van de Nürburgring.

Schmitz kende elke centimeter van het parcours. Ze groeide op in de buurt, in het hotel van haar ouders in Nürburg, en verkende het parcours urenlang in de auto van haar moeder. Later werd ze chauffeur van de Ring-taxi, waarin passagiers voor een stevige som als copiloot mee kunnen op het circuit. Ze zei altijd dat ze zeker 20.000 rondjes op de teller had staan.

Voor ze in de autowereld stapte, werkte Schmitz een tijdje in het hotel in Nürburg, waar ze opgeleid werd tot sommelier. Na haar successen op de weg maakte Schmitz naam met haar eigen team Frikadelli Racing, dat ze oprichtte met echtgenoot Klaus Abbelen.

Top Gear

In 2004 werd ze internationaal bekend door het BBC-programma 'Top Gear'. Presentator Jeremy Clarkson was toen geweldig trots op zijn raceprestatie: hij had het Nürburgringparcours gereden in 09:59 minuten in een Jaguar S-Type. Voor Schmitz was dat 'de tijd die zij nodig had met een bestelbusje'. Zelf reed ze een rondetijd van 9:12 met de Jaguar.

Een seizoen later kwam het bestelbusje er echt, in de spannende en aanstekelijke 'Sabine Schmitz's Van Challenge' waarin ze in een Ford Transit de ronde probeerde te rijden in minder dan tien minuten. Uiteindelijke klokte ze - licht gefrustreerd - af op een tijd van 10:08.49 minuten, ver voor enkele mannen in snelle sportwagens en op motors.

In 2016 werd Schmitz copresentatrice van 'Top Gear'. Amper een jaar later werd een erg zeldzame kanker bij haar vastgesteld, waaraan ze woensdag overleed. Medepresentator Clarkson betuigde via Twitter zijn medeleven en noemde haar overlijden 'vreselijk nieuws'.