Laatste familiaal F1-team krijgt Amerikaanse eigenaar

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital wordt de nieuwe eigenaar van de Britse F1-renstal Williams. Daarmee verdwijnt het laatste familiale F1-team uit het brullende circus.

Williams Grand Prix Holding, dat in 1977 werd opgericht door sir Frank Williams en wordt geleid door zijn dochter Claire, stond sinds mei te koop. Het F1-team kon al een tijdje niet meer wedijveren met de grotere teams van Mercedes, Ferrari en Red Bull. Hoewel Williams negen constructeurstitels verzamelde en zeven keer de wereldkampioen leverde - waarvan de laatste Jacques Villeneuve was in 1997 - ging het financieel steeds slechter met het bedrijf.

Sinds enige tijd verkeerde Williams in acute geldnood, waardoor de familie geen andere mogelijkheid zag dan het team in de etalage te zetten. Vorig jaar werd een verlies van bijna 17 miljoen pond (19 miljoen euro) geleden, terwijl de omzet voor het eerst sinds 2014 terugviel onder de 100 miljoen pond (111 miljoen euro). De impact van de coronacrisis dreigde de financiële kater dit jaar nog groter te maken.

Terugkeren naar top

Met de overname door Dorilton Capital, een New-Yorkse investeringsgroep, is het voortbestaan van een van de oudste F1-teams verzekerd en kan het proberen om opnieuw aansluiting te vinden bij de top van de koningsklasse in de autosport.

De waarde van de deal bedraagt 152 miljoen euro, inclusief schulden. De overname heeft geen gevolgen voor de naam. Williams zal ook zijn thuisbasis in het Engelse Grove behouden.

‘Als familie hebben we ons team altijd op de eerste plaats gezet’, zegt Claire Williams in een persbericht. ‘Het team opnieuw succesvol maken en onze werknemers beschermen, was van in het begin van dit proces ons doel. Met deze deal komt er een einde aan Williams als familiebedrijf, maar we weten dat het team in goede handen is.’

Dorilton Capital is een investeringsgroep die vooral belangen heeft in industriële bedrijven en de gezondheidssector. De sterke man achter Dorilton is Matthew Savage, een gewezen werknemer van de investeringsbank Rothschild, die de investeringsgroep in 2009 oprichtte.

1 miljard dollar prijzengeld

Het Williams-team tekende deze week nog het nieuwe Concorde Akkoord, waarmee het zich voor de komende vijf jaar heeft verbonden aan de Formule 1 en waarbij wordt gestreefd naar een eerlijkere verdeling van de 1 miljard dollar aan prijzengeld, tv-rechten en commissies.