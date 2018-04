Lance Armstrong koopt zijn dopingproces af

Armstrong ontloopt met de minnelijke schikking een gigantische schadeclaim van de Amerikaanse staat. Armstrong is al jaren verwikkeld in een juridische strijd nadat hij bij de bekende Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey bekende tijdens zijn carrière doping te hebben gebruikt.

Hij werd nooit betrapt tijdens controle, maar kon geen kant meer op toen het Amerikaanse antidopingagentschap verpletterende bewijslast tegen hem verzamelde. Hij werd gestript van zijn zeges in de Tour de France. De Amerikaanse staat ging achter hem aan voor fraude, omdat hij doping nam terwijl hij reed voor US Postal. Dat is een Amerikaans overheidsagentschap.

'Ik ben blij dat ik vrede heb kunnen sluiten met de Amerikaanse post', schrijft Armstrong in een statement. 'Ik blijf nog altijd overtuigd dat hun claim onterecht was. Ik heb altijd het maximum gegeven voor de US Postal-ploeg en was trots om hun kleuren te dragen in de Tour. Die herinneringen zal ik nooit vergeten.'