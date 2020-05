Lano legt 400 voetbalvelden aan in het VK

De kunstgrasafdeling van de tapijtgroep Lano legt de komende jaren samen met vijf sectorgenoten 400 voetbalvelden aan in het VK. Het contract kan Lano jaarlijks 10 à 15 miljoen omzet opleveren.

Lano Carpets, in handen van de Harelbeekse familie Lano, is vooral bekend als producent van kamerbreed tapijt, maar het heeft ook een belangrijke kunstgrasdivisie, Lano Sports. Die was vorig jaar met 25 miljoen omzet goed voor bijna een kwart van de groepsinkomsten (110 miljoen).

Lano Omzet 2019: 110 miljoen euro, waarvan 25 miljoen Lano Sports Aantal werknemers: 450 Aandeelhouder: familie Lano Hoofdzetel: Harelbeke

De divisie installeerde al kunstgrasvelden bij clubs als Anderlecht en Standard Luik, maar ook Britse topclubs als Chelsea of Manchester United. Maar het zal niet bij topclubs blijven, want Lano Sports sloot enkele dagen geleden samen met vijf sectorgenoten een contract om de komende vijf jaar 400 voetbalvelden aan te leggen in het Verenigd Koninkrijk. Een van die sectorgenoten is het Franse Tarkett, de eigenaar van het Belgische Desso. Lano Sports speelt ook een coördinerende rol.

Football Foundation

Het gaat om een contract van 242 miljoen pond (277 miljoen euro). De opdrachtgever is de Football Foundation, een samenwerkingsverband tussen de Engelse voetbalbond (FA), het bedrijf boven de Engelse topcompetitie Premier League en de Britse overheid. Ze worden ook gesteund door de lokale overheden.

Volgens topman Joe Lano kan het contract jaarlijks 10 à 15 miljoen omzet opbrengen. Dat is niet gering tegenover de omzet van de sportafdeling vorig jaar. De afdeling haalt het overgrote deel van haar omzet (70%) uit kunstgrasinstallaties voor voetbalclubs, maar ze legt ook hockeyvelden (15% van de omzet), tennisvelden, padelvelden en rugbyvelden aan.