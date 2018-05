LeBron James, Greatest Of All Time?

Het Amerikaanse basketbalfenomeen LeBron James (33) speelt de komende weken voor het achtste jaar op rij de finale van het NBA-seizoen.

Zondagnacht leidde James de rest van zijn eerder middelmatige team, de Cleveland Cavaliers, naar alweer een buitenaardse prestatie.

In de ultieme match om de titel in het oosten versloeg hij bijna in zijn eentje de Boston Celtics. Nu volgt de finale tegen de kampioen uit het westen. ‘Ik heb geprobeerd de sinaasappel uit te persen tot er geen sap meer over was’, zegt James over hoe hij zijn ploeg tot het uiterste drijft. Hieronder een videoverslag van de momenten van James in de beslissende wedstrijd tegen de Celtics:

Hoewel het een ander paar mouwen wordt ook de eigenlijke finale te winnen tegen de Golden State Warriors van die andere superster Stephen Curry, doet James’ prestatie de oeverloze discussie opnieuw losbarsten over wie nu de GOAT is, de Greatest Of All Time. Michael Jordan won zes keer het kampioenschap. Kobe Bryant vijf keer. James zit nog maar aan drie ringen. Dat zijn de harde cijfers, maar ze gaan voorbij aan het feit dat James op beslissende momenten boven de rest uitstijgt en zijn ploeggenoten veel productiever maakt dan ze op papier zijn.

'Strong link' versus 'weak link'

Wat de voorbeeldatleet doet, benadrukt een belangrijk aspect van basketbal: het is een teamsport waar een individuele speler een veel groter effect kan hebben op de prestaties van een ploeg dan pakweg voetbal. De intellectueel Malcolm Gladwell noemt dat de theorie van ‘strong link’ versus een ‘weak link’. Voetbal is een sport van die laatste soort: een ploeg is zo sterk als zijn zwakste speler, en die is bijgevolg de belangrijkste op het veld. Basketbal is een ‘strong link’-sport: één superster in het team kan veel op zich nemen en het verschil maken.

Het draagt alleen maar bij tot de aantrekkingskracht van de marketingmachine genaamd NBA. De Amerikaanse basketcompetitie is na de NFL (American football) en de MLB (baseball) de derde sportliga ter wereld gemeten naar jaarlijkse omzet.

Zoals het een sportieve superster betaamt, is James naast het court een begenadigde zakenman. Hij is eigenaar van Uninterrupted, een bloeiend mediabedrijf dat documentaires en podcasts maakt rond sport waar onder meer Time Warner al 15 miljoen dollar in investeerde. Zijn eigen investeringen gaan van een belang in Blaze Pizza, de snelst groeiende keten in zijn soort in de VS, tot Liverpool FC, dat afgelopen weekend nog de Champions League-finale speelde.

Een van de video's van Uninterrupted, het mediabedrijf van LeBron James.

Nike-contract van 1 miljard

Met een jaarlijks inkomen van 86,2 miljoen dollar moet hij alleen Cristiano Ronaldo laten voorgaan als best betaalde sporter ter wereld. Die inkomsten zijn niet vergankelijk als hij met pensioen gaat, want hij tekende al een contract voor het leven met Nike. Dat zal hem uiteindelijk meer dan 1 miljard dollar opleveren.

86,2 miljoen dollar Jaarinkomen LeBron James De basketbalsuperster moet daarmee enkel Cristiano Ronaldo voor zich dulden als topverdiener in de sport.

King James is zijn bijnaam, maar zijn koninkrijk kan binnenkort veranderen. Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract af en is hij een ‘free agent’. De vraag is of hij de club van zijn geboortestreek trouw blijft. Hij koos al eens voor een avontuur in de glamourstad Miami, wat hem het verwijt van opportunisme maar ook twee titels opleverde, om nadien door de grote poort terug te keren.