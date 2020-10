LeBron James, de kampioenenmaker van de LA Lakers

De Los Angeles Lakers hebben voor het eerst in tien jaar de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. Met dank aan Lebron James, de CHOSEN1 zoals de enorme tattoo tussen zijn schouderbladen meldt.

In de lege arena Disney World in Orland wonnen de Los Angeles Lakers het zesde duel in de NBA-finale tegen Miami Heat met een comfortabele voorsprong: 106-93. Daarmee kroonden de Lakers zich tot nieuwe kampioen.

Lebron James toonde tijdens de wedstrijd eens te meer waarom hij de bijnaam King James of The King draagt: 28 punten, pakte 14 rebounds en 10 assists.

De Lakers pakten hun 17e titel. Lebron James ging daarbij ook nog eens aan de haal met de award van Most Valuable Player. Voor de vierde keer al. Nog twee te gaan en hij heeft recordhouder Michael Jordan te pakken. 'Het idee dat ik me moet bewijzen, stuwt me vooruit', zei de man met, net als zijn grote voorbeeld Magic Air, nummer 23 op de rug.

LeBron James meer dan alleen de beste basketter van zijn generatie. Hij gaat voorop in de strijd tegen politiegeweld en racisme, en in business weet hij meer dan zijn mannetje te staan.

Liverpool en Dr Dre

Hij werd mede-eigenaar van Beats by Dre-koptelefoons – voor 3 miljard dollar overgenomen door Apple - en is voor 2 procent eigenaar van voetbalclub Liverpool.

Samen met zijn jeugdvriend Maverick Carter bracht hij onlangs zijn activiteiten - waaronder een marketingbureau en productiebedrijf – onder in een koepelvennoootschap Spinghill en haalde 100 miljoen dollar op voor de uitbouw van dat media-imperium. Bij de investeerders waren enkele big shots waaronder Elisabeth Murdoch, de dochter van mediatycoon Rupert Murdoch.

Springhill is een verwijzing naar James' bescheiden afkomst. Het is de naam van het appartementsblok in zijn thuisstad Akron in de staat Ohio, waar hij – met zijn moeder, zonder vader - een groot deel van zijn jeugd doorbracht.

Daar, op een voornamelijk blanke middelbare school, loopt hij met het schoolteam voor het eerst in de kijker. Het brengt hem op de cover van Sports Illustrated. ‘The chosen one’, luidde de titel die nu nog als tattoo ‘CHOSEN1’ voortleeft tussen zijn schouderbladen.

Ook de rest van zijn lichaam vertelt zijn leven in tattoos. ‘Gloria’, zijn moeder die hem op haar 16e op de wereld zette. De beeltenis van een slang, ‘Mamba 4life’, verwijzend naar de bijnaam van Lakers-icoon Kobe Bryant die dit jaar met zijn dochtertje omkwam in een helicoptercrash.

1.000.000.000 deal In 2015 sloot hij een levenslange commerciële deal met Nike ter waarde van 1 miljard dollar.

Op zijn achttiende wordt Lebron James van school weggeplukt door Cleveland Cavaliers en ziet Nike in hem een nieuw wapen in de strijd met Adidas en co. Resultaat: een commerciële deal ter waarde van 90 miljoen dollar. Achteraf gezien peanuts, vergeleken met de levenslange Nike-deal uit 2015 die hem 1 miljard dollar zal opleveren.

Toen Lebron James bij de Lakers startte, zette hij zijn handtekening onder een vierjarig contract. Goed voor 154 miljoen dollar, wat door critici gezien werd als een keuze voor het geld eerden dan voor het sportieve. ‘Hij komt in LA nog even in de schijnwerpers staan voor hij ermee stopt. Hij misbruikt ons merk. Niemand is groter dan de Lakers’, zei een 70-jarige fan onlangs in een reportage.

Zijn opvolger: The Brow

Tijdens zijn eerste jaar bleven de Lakers sukkelen. Pas dit jaar, met de komst van Anthony Davis, lukte het. Een nieuw Lakers-superduo, zoals Shaquille O'Neal/Kobe Bryant, lijkt geboren. Maar met Lebron James intussen al op zijn 35e, zal Davis – ‘The Brow’, kijk naar die wenkbrauwen - steeds meer uit de schaduw treden.

Dat hij ‘Fear The Brow’ en ‘Raise The Brow’ reeds al trademark liet registreren, doet vermoeden dat ook hij ‘bigger than basket’ zal worden.