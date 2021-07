LeBron James spreekt met Nike over overname van zijn entertainmentbedrijf

De basketter LeBron James spreekt met meerdere bedrijven over de verkoop van zijn entertainmentbedrijf Springhill. Een van de kandidaat-kopers is volgens de Amerikaanse media het sportmerk Nike.

LeBron James is een bekend basketter, maar ook een ondernemer. Hij bouwde samen met zijn jeugdvriend Maverick Cartner het mediabedrijf Springhill uit. Dat omvat het reclamebureau Robot, het productiebedrijf Springhill Entertainment en Uninterrupted, dat online video's en podcasts over sport aanbiedt. Het maakt ook programma's voor de Amerikaanse tv-zender HBO.

James overweegt Springhill te verkopen. Een van de bedrijven waarmee hij spreekt, is het sportkledingmerk Nike. Nike kent het bedrijf, want het werkte in het verleden al samen met de Springhill-dochter Uninterupted.

De gesprekken zitten in een vroeg stadium, melden Bloomberg en The Information. Volgens die laatste kan op het hele bedrijf een waarde van 750 miljoen dollar worden geplakt. Het staat nog niet vast of het bedrijf volledig wordt verkocht. Een gedeeltelijke verkoop is ook mogelijk.

Rupert Murdoch

James en Cartner zijn vandaag al niet de enige eigenaars. Toen ze hun bedrijf een jaar geleden creëerden, zamelden ze 100 miljoen dollar in bij investeerders. Het ging onder anderen om Elisabeth Murdoch. Zij is de dochter van de mediamogul Rupert Murdoch, de eigenaar van de kranten The Sun, The Times, The Wall Street Journal en de tv-zender Fox News.