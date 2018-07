Lebron James tekent supercontract bij LA Lakers

Basketbalgod Lebron James ondertekent na weken speculatie voor 132 miljoen een contract van vier jaar bij Los Angeles Lakers, superclub in sportief verval.

‘Nu heeft Los Angeles een God én een Koning’. In zijn typische tongue in cheek-toontje feliciteerde uitbollende voetbalster Zlatan op Twitter basket-superster Lebron James met zijn komst naar Los Angeles. Na weken speculatie is de meest veelbesproken overstap uit de recente sportgeschiedenis een feit.

‘King ‘James - in de VS is niet Zlatan maar hij de enige échte God - verlaat na vier seizoenen Cleveland Cavaliers in zijn thuisstaat Ohio voor de Los Angeles Lakers. Hij gaat er de komende vier seizoenen 154 miljoen dollar, ruim 132 miljoen euro, verdienen.

Buitenaards

Voor de NBA-leek: James, een patser van 2,03 meter en 113 kilo, koppelt de kracht van Romelu Lukaku aan de technische brille van Eden Hazard. Om maar te zeggen: hij is buitenaards goed, net omdat hij als zwaargewicht in staat is te bewegen als een antilope in de savanne.

Zijn loon van 33 miljoen euro zet hem naast James Harden, de scoremachine van de Houston Rockets die met een zesjarige deal voor bijna 200 miljoen euro het duurste contract in de geschiedenis van de Amerikaanse basketcompetitie NBA had.

Inclusief sponsordeals verdient James dit jaar volgens het zakenblad Forbes 74 miljoen euro. Dat is minder dan de 93 miljoen van Cristiano Ronaldo en de 96 miljoen van Leo Messi, de nummers 2 en 3 op de ranglijst. Absolute grootverdiener is de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather die aan zijn veelbesproken gevecht tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor, zelf goed voor 77 miljoen, bijna een kwart miljard euro overhoudt.

Niet zomaar een transfer

De verhuis van Lebron is meer dan zomaar een transfer. Het is een fusie tussen een wereldmerk op sneakers - Lebron James heeft een geschat fortuin van minstens een half miljard euro - en een multinational in sportief verval. De LA Lakers misten afgelopen seizoen voor de vijfde keer de play-offs, de cruciale knockoutfase van een slopend seizoen met 82 matchen per team, een primeur in de geschiedenis van de superclub uit de grootste stad van de Amerikaanse westkust.

Net als de stad zelf hebben de Lakers een traditie van sterren die zowat elk NBA-tijdperk overspant: van Wilt Chamberlain over Kareem Abdul-Jabbar, Earvin Magic Johnson, Shaquille O’Neal en Kobe Bryant.

De komst van James is het gevolg van een entente met huidig voorzitter Magic Johnson, die een blik jong talent wil aanvullen met de 33-jarige megaster om de Lakers opnieuw titelpretendent te maken.

Cashmachine

Ondanks de sportieve malaise blijven de Lakers een cashmachientje, met een omzet van 319 miljoen euro en een waaarde van 2,85 miljard euro. Daarmee zijn de Lakers na de New York Knicks (3 miljard) het meest waardevolle NBA-team. In de ranglijst van mondiale sportteams staan de Lakers negende. Meest waardevolle team zijn de Dallas Cowboys in het American Football (3,6 miljard). Eerste voetbalclub is Manchester United, met een beurswaarde van ruim 3 miljard.

Amerikaanse analisten zijn ervan overtuigd dat de NBA het American Football snel zal overvleugelen. Het NBA-basket groeit door zijn enorme exportpotentieel als kool. De 30 teams zijn met een gemiddelde waarde van 1,42 miljard samen goed voor 42,6 miljard euro, drie keer zoveel als vijf jaar geleden.

De NBA lonkt nadrukkelijk naar Europa - Londen gaat rond als wereldstad om een vaste ploeg neer te poten - en China. De NBA heeft 200 mensen in vier kantoren in Peking, Sjanghai, Taipei en Hongkong, waar het filiaal NBA China intussen op 4 miljard waarde geschat wordt.

GOAT

Schermvullende weergave In de VS woedt een steeds heviger debat over wie de GOAT is, de Greatest of All time, LeBron James of Michael Jordan (foto). ©REUTERS

James is ondanks een rijkgevuld palmares - hij won drie NBA-titels - hongerig naar extra succes. In de VS woedt een steeds heviger debat over wie de GOAT is, de Greatest of All time, hij of Michael Jordan. Die geldt met zes titels op evenveel finales nog altijd als de enige echte basketgod, terwijl James met drie op negen gewone sterveling blijft.