Ledschermen uit Asse deels in Singaporese handen

Het bedrijf BrightBoard uit Asse, dat heel wat voetbalvelden en meetings in de paardensport voorziet van ledschermen, krijgt met de steun van Global Sports Commerce uit Singapore meer slagkracht.

Niet alleen voetbal is een business. Ook de bedrijven die instaan voor alles wat zich rond de velden afspeelt vormen een belangrijke sector. Een dergelijk bedrijf is BrightBoard uit Asse dat in 2007 werd opgericht door Wim De Smedt en Birgen Wyns vanuit hun passie voor technologie en (sport)marketing.

Intussen is BrightBoard uitgegroeid tot officiële ledpartner van de Rode Duivels. De onderneming ontwikkelde ook de ledschermen van de Ghelamco Arena van AA Gent en rond de voetbalvelden van heel wat andere eerste- en tweedeklassers in ons land. Daarnaast is BrightBoard als schermenleverancier voor meetings in de paardensport wereldwijd marktleider.

Elk weekend worden de schermen van BrightBoard door honderdduizenden ogen gezien in tal van sporten. De schermen worden geassembleerd en geprogrammeerd in Asse, van waaruit de medewerkers ze ter plaatse gaan installeren en ondersteunen op events in bijvoorbeeld Doha, Hong Kong, Miami en Monte Carlo.

BMW

BrightBoard breidde zijn activiteiten in 2013 ook uit buiten de sport en ontwikkelde als antwoord op de stijgende vraag ook producten voor winkels, retail en ‘out of home advertising’. De schermen hangen bijvoorbeeld aan de gevels van BMW-garages en worden verwerkt in reclametotems. Merken als Mediamarkt, Hubo, Skoda, Dewez en Delhaize zijn klant.

Nu gaat BrightBoard met de instap van Global Sports Commerce uit Singapore in het kapitaal een nieuwe fase in. Global Sports Commerce verwerft 50 procent. De resterende 50 procent blijft bij De Smedt en Wyns. De Smedt heeft het dan ook niet over een overname, maar 'een partnerschap'. 'Wij blijven de lijnen uitzetten.'

Het kan daardoor meer innovatieve toepassingen ontwikkelen en nieuwe, internationale markten aanboren. 'In een snel evoluerende wereld waarin technologische ontwikkelingen eindeloze mogelijkheden aanboren, is het cruciaal om te blijven innoveren. De timing was perfect om ons aan te sluiten bij een wereldwijde groep', zeggen de oprichters van het Belgisch bedrijf.

Global Sports Commerce levert een hele reeks diensten aan de sportsector, onder meer ook ledschermen en scoreborden, maar eveneens scoresoftware, technologie om contacten te leggen met fans in stadions, onlinetoepassingen en allerlei consultingdiensten. De groep heeft sportorganisaties, liga’s, rechthebbenden, stadions en sportmerken als klanten. Ze werkt samen met ronkende namen als FIFA, UEFA, de Bundesliga en de Premier League.