Limburgse fietskledijmaker demarreert in Zuid-Amerika

De fietskledijproducent Bioracer boomt dankzij de populariteit van de koersfiets. Een nieuwe fabriek in het wielergekke Colombia moet het merk verder doen groeien in Zuid-Amerika. ‘De Tourstart is heel belangrijk, maar de Olympische Spelen nog veel meer.’

De Berghazen, Team Eelde, The Real Modderfokkers en Die Unterhopften. In het hoofdkantoor van Bioracer hangt een wand vol met de mooiste wielertruitjes die de Limburgse fietskledijproducent ooit maakte. Koerstruitjes maken twee derde van de productie van Bioracer uit. Maar het maakt alle kledij die wielrenners nodig hebben: petten, body’s, regenkledij, schoenovertrekken, arm- en beenstukken en korte en lange broeken. Elke week produceert het bedrijf 20.000 stuks kledij, die allemaal gepersonaliseerd kunnen worden.

Dat zijn er een stuk meer dan enkele jaren geleden. Bioracer boekte in 2018 28 miljoen euro omzet, dubbel zoveel als vier jaar eerder. Tot in Zuid-Amerika dragen fietsers ondertussen kledij uit Limburg. Maar het merk mikt op meer: tegen 2025 wil het de omzet verdubbelen. Het zette de voorbije jaren drie identieke fabrieken op in Roemenië, Macedonië en Tsjechië om goedkoper te produceren en aan de grote vraag te voldoen. En zopas is een nieuwe productievestiging geopend in de Colombiaanse stad Medellín.

Twee jaar geleden belandde Bioracer daar dankzij de lokale held Rigoberto Urán, die in 2017 tweede eindigde in de Ronde van Frankrijk. De Limburgers produceren de kledij van Uráns eigen merk. ‘Colombia is fenomenaal’, zegt CEO Danny Segers. ‘Er wordt meer gefietst dan in België. Bij mijn eerste bezoek in 2017 was ik al tijdens de rit van de luchthaven overtuigd dat we daar moesten starten.’ Vanuit Colombia wil het bedrijf eerst Zuid-Amerika en nadien de Verenigde Staten veroveren.

Loopbaanonderbreking

Op het hoofdkwartier in Tessenderlo gebeurt nog maar een klein deel van de productie, de ‘gemakkelijke’ orders. Toppers als Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel komen er langs om in een hoogtechnologische windtunnel hun aerodynamica in koersoutfit te verbeteren. In de fabriek staan amper machines. De linker- en rechterhelft van een koerstrui, en de mouwen moeten handmatig aan elkaar genaaid worden.

Een tiental vrouwen en een ‘ongelooflijk goede’ Syrische vluchteling zwoegen in het atelier aan ratelende naaimachines. Een stikster toont hoe ze een fietsbroek binnenstebuiten over een paspop trekt om zo het Smooth Vapor-zeemvel vast te prikken aan de broek en er nadien aan te naaien. ‘Als kledijfabrikant ben je maar zo goed als je koersbroek, en je broek is maar zo goed als het zeemvel’, zegt Raymond Vanstraelen (72).

De voormalige amateurrenner (‘106 wedstrijden gewonnen bij de liefhebbers’) richtte Bioracer in 1985 op. Hij nam toen vijf jaar loopbaanonderbreking als ambtenaar bij de RTT (nu Proximus) om samen met zijn vrouw in zijn garage koerstruien, -broeken en -regenjassen te maken. ‘De Panasonic-ploeg van Eric Vanderaerden was de eerste die met onze regenjassen reed omdat ze elastisch en ademend waren’, zegt Vanstraelen. ‘Wij zoeken altijd wat het beste is voor de renner. In de jaren 80 was dat wollen katoen, waardoor een koerstrui 10 kilogram meer woog als het regende.’

In de jaren 90 maakte Bioracer, een samentrekking van biomechanica en race, ook kaders, helmen en fietstassen. Maar rond de eeuwwissel besloot het bedrijf na een herstructurering volledig op zijn meest winstgevende activiteit te focussen: gepersonaliseerde fietskledij. 95 procent van de omzet haalt Bioracer daaruit.

‘Vroeger werden wielerclubs gesponsord door een bedrijf, waardoor de leden in ruil voor hun lidgeld gratis fietskledij kregen, een cadeau van 400 euro’, vertelt Segers, die Vanstraelen vorig jaar opvolgde als CEO. Maar door de crisis haakten veel sponsors af. ‘Wielertoeristen moeten nu zelf hun kledij kopen, en kiezen snel voor meer kwaliteit. Bovendien zijn de designs mooier geworden, omdat er geen 45 logo’s van sponsors meer op een trui moeten.’

Bioracer kon de drempel voor een gepersonaliseerde bestelling fors verlagen door over te schakelen van zeefdruk op digitale prints. ‘Vroeger was een minimumoplage van 100 truitjes nodig’, zegt Segers. ‘Nu kunnen we zelfs één trui personaliseren en is de druk goedkoper. Sommige clubs veranderen daardoor elk jaar van outfit.’

Concurrentie van hipsters

Intussen komt voor Bioracer almaar meer concurrentie op. Zo opende het dure Londense hipstermerk Rapha onlangs een pop-upwinkel in de Brusselse Dansaertstraat. ‘De markt voor wielrennen is helemaal versnipperd. Door het succes van Rapha ontstaan veel pop-upmerken. Op Instagram duikt elke dag wel een nieuw merk op. Maar ook in West-Vlaanderen komen wij merken tegen die in Limburg niet eens bestaan.’

Dat almaar meer start-ups retro en hippe outfits verkopen, meestal enkel online, remt Bioracer niet af. De resultaten zitten in de lift door de boomende markt van private label, waarbij het kledij maakt voor concurrenten die niet genoeg kunnen produceren. ‘Het is niet makkelijk het beste evenwicht te vinden tussen verkoop en productiecapaciteit’, zegt Segers. ‘De personalisering van fietskledij is erg seizoensgebonden, met een piek in februari en maart. Bovendien kan je alleen groeien als de doorlooptijd tot de levering zo klein mogelijk is. Veel merken groeien tot ze op een bepaald moment moeite hebben om op te schalen. Als ze problemen krijgen, kunnen wij kledij voor hen maken.’

Bioracer mikt niet alleen op gepersonaliseerde fietskledij en truitjes voor concurrenten, het kijkt ook naar andere sporttakken. Het maakt al kledij voor atletiek, skiën en triatlons. Aan voetbal wagen de Limburgers zich niet, hoewel KRC Genk-voorzitter Peter Croonen sinds vorig jaar hoofdaandeelhouder is van het bedrijf (zie rechts). ‘Voetbalkledij maken is perfect mogelijk, maar we hebben er de passie niet voor’, zegt Segers.

‘Wielrennen is heel inclusief: als je op café binnenkomt en er zitten andere fietsers, is de kans groot dat ze meteen verhalen vertellen. Als supporters van Genk en Club Brugge op café gaan, zie ik ze niet meteen met elkaar praten. Tegen Peter Croonen heb ik gezegd: wij houden ons alleen met sporten bezig, niet met spelletjes.’

Voorlopig maakt wielrennen nog altijd 90 procent van de business uit. De Tour de France, die morgen begint in Brussel, is voor Bioracer dus belangrijk, al sponsort het geen enkele ploeg uit de topklasse van het wielrennen. ‘Ons businessplan is gericht op de Olympische Spelen, waar alleen de kledijfabrikant zijn logo op de truitjes mag zetten. Wij sponsoren daarom alleen de nationale wielerploegen van België, Nederland, Duitsland en Rusland. Dames, heren, jongeren, BMX, piste, veldrijden: we hebben altijd kampioenen, zoals Greg Van Avermaet in Rio de Janeiro. Onze teller staat op 687 medailles op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Dat geeft een enorme internationale exposure.’