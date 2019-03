Limburgse kinesist lanceert app voor topsporters

De Limburgse kinesist Bram Swinnen wordt met zijn revalidatie-app Nebula4 geselecteerd voor het incubatorprogramma van Imec.

De Kameroense topvoetballer Samuel Eto’o deed Bram Swinnen het licht zien. De ex-speler van Real Madrid en FC Barcelona voetbalde enkele jaren geleden voor Anzji Machatsjkala, de Dagestaanse miljardairploeg waarvoor Swinnen als kinesist werkte.

‘Samuel Eto’o is een zeer intelligente voetballer’, vertelt de Limburger. ‘Hij moest constant worden geprikkeld.’

Dus bedacht de kinesist een speciale oefening voor Eto’o. De voetballer moest de bal die een teammaat hem toegooide, inspelen met de binnenkant of met de wreef van zijn voet. Het aantal vingers dat Swinnen opstak, bepaalde het aantal keren dat Eto’o de bal moest inspelen. En de kinesist maakt de oefening elke keer ingewikkelder.

Hoe hoger de focus, hoe beter de prestaties. Bram Swinnen Kinesist

Eto’o vond het fantastisch. De Kameroener kwam elke dag langs bij zijn Belgische coach. Na enkele weken merkte de voetballer dat hij op het veld sneller beslissingen kon nemen. Conclusie van Swinnen: hoe hoger de focus, hoe beter de prestaties.

Brain training

Sporters moeten op heel korte tijd enorm veel informatie verzamelen. Zo kunnen keepers aan de hand van de voetpositie van een aanvaller voorspellen in welke richting die de bal zal wegtrappen.

Volgens Swinnen is ‘brain training’ daarom cruciaal, maar wordt die best geïntegreerd in de fysieke sporttraining. Zo hebben zuivere evenwichtstrainingen als valpreventie volgens de kinesist weinig zin omdat het verlies aan focus de oorzaak van veel problemen is.

Daarom moeten sporters fysieke oefeningen combineren met brain training om hun hersenen te prikkelen. Zo laat Swinnen zijn voetballers tijdens schietoefeningen tegelijk met hun voeten op oplichtende cirkels trappen.

Machine Learning

Op basis van zijn ervaringen werkt Swinnens start-up Nebula4 nu aan een app die topsportbegeleiders en kinesisten helpt bij het opstellen en uitvoeren van dat soort trainingsprogramma’s. Via machine learning zal de app zelf het niveau van de sporter inschatten en bepalen welke breinoefeningen hem meer vooruitgang laten boeken.

Gisteren selecteerde het Leuvense onderzoekscentrum Imec Nebula4 als een van de negen bedrijfjes voor zijn incubatieprogramma imec.istart. De start-up krijgt 50.000 euro en minstens twaalf maanden begeleiding.

Eind dit jaar moet de eerste app van Swinnen uitkomen. Imec levert de software, het Leuvense ingenieursbedrijf Comate staat in voor de hardware. CEO Swinnen krijgt bij Nebula4 onder meer steun van de Belgische ex-profvoetballer Hans Somers.

Basket

De 41-jarige licentiaat kinesitherapie en lichamelijk opvoeding kan ook terugvallen op een groot netwerk in de sport. Swinnen werkte tien jaar in het basketbal, onder meer bij de Belgian Cats, het nationale damesteam, en clubs in Rusland en Spanje.

In 2012 rolde hij dankzij Anzji Machatsjkala, waar de Nederlander Guus Hiddink de lijnen uitzette, de voetbalwereld binnen.

Vandaag is Swinnen deeltijds aan de slag als ‘high performance specialist’ bij de eersteklasser KRC Genk. In zijn Hasseltse praktijk begeleidt hij topsporters uit voetbal, basketbal en atletiek bij hun revalidatie.