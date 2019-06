Lionel Messi best betaalde sporter ter wereld

De 100 best betaalde atleten in de wereld verdienden volgens het rijkenblad Forbes het voorbije jaar 4 miljard dollar, 5 procent meer dan een jaar eerder.

Voetbal blijft onbetwistbaar een goudmijn voor de topspelers in de balsport. Dat blijkt ook dinsdag uit de jongste rangschikking van Forbes van de 100 atleten die de voorbije 12 maanden het meest mochten bijschrijven op hun bankrekening. De top 3 bestaat alleen uit voetballers: na Messi prijken Cristiano Ronaldo en Neymar op respectievelijk de tweede en de derde plek.

Lebron James

De hoogst gerangschikte basketballer is LeBron James op de achtste plaats. In de top 10 staan voorts nog twee basketballers, een tennisser (Roger Federer), een bokser en spelers van American football.

Volgens Forbes verdiende Lionel Messi 127 miljoen dollar in 2018.

Voor Messi is het de eerste keer dat hij de lijst aanvoert. Vorig jaar was hij goed voor zilver. Volgens Forbes verdiende de Argentijn 127 miljoen dollar. Ronaldo was goed voor 107 miljoen en Neymar incasseerde met 105 miljoen bijna evenveel.