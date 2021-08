'Lionel Messi tekent vandaag nog bij PSG'

Nu is de kogel door de kerk. Vader Jorge nam dinsdag de laatste twijfels weg met een simpel 'ja' op de vraag van sportkrant L'Equipe of Messi vandaag zou tekenen bij het PSG. Het voormalige goudhaantje van Barça was even voordien al op de luchthaven van Barcelona gespot, honderden fans staan al sinds maandag op wacht aan het Parc des Princes en de luchthaven Le Bourget.