Liverpool FC, de Champions League van het televisiegeld

Dankzij de winst in de Champions League draaide Liverpool FC een recordomzet van 533 miljoen pond (613 miljoen euro). De 300 miljoen euro mediarechten zijn een record in het voetbal.

De status van beste voetbalclub ter wereld vertaalt zich in commerciële topprestaties bij de Engelse topclub Liverpool FC. Dat leert het jaarverslag dat de in 1892 opgerichte traditieploeg - voluit The Liverpool Football Club & Athletic Grounds Limited.

De winnaar van de Champions League vorig jaar - de club verloor in het seizoen 2017-2018 ook al de finale - haalde in het boekjaar tot 31 mei 2019 een omzet van 533 miljoen pond (613 miljoen euro). Dat is een stijging met een vijfde tegenover het seizoen 2017-2018 (455 miljoen pond).

De groeispurt oogt nog indrukwekkender als je de omzet afzet tegenover amper vier jaar geleden. Toen zat Liverpool nog maar aan 302 miljoen pond. Daarmee behoort Liverpool tot de absolute toppresteerders in Europa.

Cashkampioen

Het belangrijkste aandeel in de groei zijn de mediarechten (261 miljoen pond, omgerekend 300 miljoen euro). Nooit haalde een Europese club meer uit mediarechten. Ter vergelijking: alleen al het televisiegeld is ruim drie keer de jaaromzet van 93 miljoen euro die de Belgische financieel recordhouder Club Brugge draait en anderhalf keer de jaaromzet van Nederlandse frontrunner Ajax.

Dat geld komt uit twee grote stromen: de Premier League, sowieso de mondiale cashkampioen in tv-geld, en de Champions League, die ongeveer 2 miljard euro per seizoen onder de deelnemers verdeelt.

Liverpool houdt aan de Champions League-winst vorig seizoen 98 miljoen pond over. Barcelona kreeg meer (104 miljoen), hoewel de Catalanen in de halve finale sneuvelden. Het tv-geld is gekoppeld aan geografie: clubs uit grote landen krijgen meer en de bedragen zijn gekoppeld aan prestaties van andere clubs uit het land. Ze zijn ook gekoppeld aan geschiedenis: Liverpool had recht op minder omdat het in het seizoen 17-18 slechts vierde werd in Engeland. Er zit dus nog rek op als Liverpool dit seizoen weer richting finale gaat.

De expansieplannen voor Anfield Road

Daarnaast verdiende Liverpool 152 miljoen pond aan tv-rechten in de Premier League. Dat is iets meer dan kampioen Manchester City, omdat de tv-zenders drie live wedstrijden meer uitzonden van de Reds. Door een hervorming van het tv-rechtenmodel in Engeland valt nog extra uit de fles ketchup te duwen. Het overzeese geld - de Premier League heeft tv-kijkers van Alaska tot Auckland - wordt niet langer gelijk verdeeld tussen alle 20 clubs, maar berekend op basis van eindpositie in het klassement.

De centen uit stadionuitbating op wedstrijddagen stijgen licht, van 81 tot 84 miljoen. De club ontvouwde intussen plannen om onder die tweede cashstroom een hefboom te zetten. Liverpool wil zijn iconische stadion Anfield Road tegen 2022-2023 uitbreiden van 53.000 tot 60.000 zitjes. Kostprijs: 60 miljoen pond. De ticketprijzen zijn overigens al vier seizoen bevroren.

Sponsorbonussen

Commercieel draait Liverpool ook als nooit tevoren. De groei in inkomsten (van 154 miljoen naar 188 miljoen pond) is vooral te verklaren door extra retailverkoop (shirts en merchandising) en sponsorbonussen door Champions League-winst.

Steeds meer sponsors koppelen contracten aan sportieve prestaties in het voetbal. Ook dat vliegwiel draait steeds sneller. Liverpool sloot een deal met de Franse verzekeraar AXA als sponsor voor zijn trainingskit. AXA zou dubbel zoveel betalen (16 miljoen pond) als de vorig sponsor BetVictor. Volgend jaar vervangt Nike New Balance als kledingsponsor, waardoor Liverpool flink meer casht (van 45 miljoen naar 70 miljoen pond). De deal met de shirtsponsor Standard Chartered (40 miljoen pond per jaar) is verlengd.

De transferwinst ligt met 45,2 miljoen flink lager dan in 17-18 (124 miljoen). In dat jaar verkocht Liverpool de Braziliaanse topper Philippe Coutinho aan Barcelona, terwijl het in de zomer van 2018 flink investeerde. Het kocht Alisson, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri. Liverpool maakt al vier seizoenen op rij winst met transfers.

Tegenover de inkomsten stijgen ook de kosten flink (van 405 miljoen naar 484 miljoen pond). Een belangrijk deel van de verklaring zijn de gestegen loonkosten (van 233 miljoen naar 276 miljoen), onder meer door stevige premies in de Champions League.

CEO Peter Moore - de eigenaar van Liverpool is de Amerikaanse sportondernemer John Henry - verdiende 1,7 miljoen pond. Dat is flink minder dan de 3,2 miljoen pond voor Manchester United-topman Ed Woodward. Het aandeel van de lonen (58%) blijft in de totale omzet wel netjes onder controle.

De nettowinst is met ruim een half miljoen pond erg bescheiden. Dat was in 2017-2018 nog 7,3 miljoen.

Man U, are you watching?

De bankschuld daalt tot 32,8 miljoen. De uitstaande schuld bij eigenaar Fenway Sports (die ook de Amerikaanse baseballclub Boston Red Sox bezit) voor de stadionuitbreiding zakt van 100 miljoen tot 79,3 miljoen pond. Daartegenover staat een stijging van het eigen vermogen van 208 tot 248 miljoen.

Het totale plaatje is om door een ringetje te halen. Liverpool heeft de overgedragen verliezen uit het verleden weggewerkt en beleeft, mee door een sportieve piek, een uitgekiend transferbeleid en relatief lage loonkosten, een hoogconjunctuur. De extra cash investeert het in betere spelers en infrastructuur - stadion en trainingscomplex - om nog een turbo onder de cashmotor te zetten.

Liverpool-coach Jürgen Klopp over coronavirus: 'Zo'n serieuze vragen moet je toch niet aan een voetbaltrainer stellen?'

Opmerkelijk is dat Liverpool snel de achterstand met aartsrivaal Manchester United wegwerkt. Zeker wat de commerciële inkomsten betreft, lijkt er nog flink rek op te zitten, terwijl die inkomsten bij de aartsrivaal uit Manchester al jaren plafonneren.

Manchester United blijft ondanks een aanhoudende sportieve laagconjunctuur een mondiale sponsormagneet. Maar voor het eerst lijken tegenvallende prestaties op het veld zand in de motor te strooien. De Red Devils zagen hun omzet vorig jaar weliswaar stijgen tot 602 miljoen pond, nog altijd bijna 70 miljoen meer dan Liverpool. Maar er is een zorgwekkende dip in commerciële inkomsten, van 267,5 tot 258,4 miljoen euro.