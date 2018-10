'Lokeren-coach Maes in verdenking gesteld'

De onderzoeksrechter heeft Lokeren-coach Peter Maes in verdenking gesteld voor witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.

Dat meldt VRT NWS. Volgens zijn advocaat is Maes vrijgelaten onder voorwaarden.

De Lokeren-coach werd maandag verhoord in het onderzoek naar omvangrijke fraude in het Belgische profvoetbal. Makelaar Dejan Veljkovic, die vastzit voor zijn rol bij matchfixing en witwaspraktijken, is zijn zaakwaarnemer.