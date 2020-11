Luikse zakenman Fornieri stapt dan toch niet in Standard

De Luikse zakenman François Fornieri, de oprichter van het farmabedrijf Mithra, wordt dan toch niet de nieuwe aandeelhouder van voetbalclub Standard.

In augustus was een akkoord in de maak dat Fornieri de helft van de aandelen van voorzitter Bruno Venanzi zou overnemen. Daarbovenop zou een kapitaalinjectie komen om extra ademruimte te geven voor de Rouches, die dit seizoen maar op het nippertje een licentie haalden.

Maar de onderhandelingen zijn in extremis afgesprongen. Venanzi, de oprichter van het energiebedrijf Lampiris, blijft alleen aandeelhouder van de club, die hij in 2015 overnam van Melexis-oprichter Roland Duchâtelet.

Over waarom het allemaal is misgelopen, doen verschillende versies de ronde. ‘Volgens mijn bankiers riskeert de club in de toekomst ernstige financiële en/of juridische problemen’, gaf Fornieri als reden aan. Dat is niet ondenkbaar, gezien de schuldenberg en de zich opstapelende verliezen in de voorbije jaren.

Daartegenover staan mediaberichten die het afspringen toeschrijven aan interne discussies en fricties. Volgens de RTBF kon Fornieri de centen niet tijdig verzamelen en zou hij een maand uitstel gevraagd hebben, waarop Venanzi en Standard hun conclusies trokken.

Voor Fornieri zou het aandeelhouderschap bij Standard een nieuwe Luikse trofee op zijn kast worden. Hij noemt zichzelf een vurige fan van de club en Luikenaar in hart en nieren.

De zakenman, zoon van een Italiaanse staalarbeider, is een selfmade man en onder meer eigenaar van hotel Bocholtz, een gebouw uit de 16de eeuw in hartje Luik. Fornieri - eigenaar van exclusieve luxeauto’s - investeerde ook enkele miljoenen in de herlancering van het Luikse automerk Imperia. Maar zijn grootste verwezenlijking voor de regio is Mithra, het farmabedrijf dat hij 20 jaar geleden uit de grond stampte.

Met Mithra staat hij op het punt een nieuwe anticonceptiepil en een menopauzemedicijn op de markt te brengen. Twee potentiële kaskrakers, gebaseerd op een nieuwe technologie. Het bedrijf, waarvan hij meer dan 20 procent in handen heeft, is op de beurs 750 miljoen euro waard.

Het aandeelhouderschap van Mithra geeft een blik op het brede netwerk dat Fornieri in de loop der jaren heeft opgebouwd. In Vlaamse ondernemerskringen wist hij onder anderen Marc Coucke (die ook de peter is van Fornieri’s zoon) en Bart Versluys te verleiden om grote bedragen in Mithra te pompen. In Wallonië haalde hij de politieke banden aan en kreeg hij centen van regionale fondsen zoals Noshaq en Ogeo Fund.

Fornieri's parcours, van een arme buurt in Luik tot aan de top van het Belgische bedrijfsleven, is indrukwekkend maar niet onbesproken. Begin dit jaar werd tegen de vijftiger een onderzoek geopend naar beurshandel met voorkennis. ‘Een heksenjacht. Dit slaat nergens op’, reageerde Fornieri. Ook in de Nethys-affaire stond hij in een negatief daglicht. Voor een vriendenprijsje kocht hij, via een onfrisse constructie die hij samen met gewezen PS-kopstuk Stephan Moreau had opgezet, twee bedrijven uit de Nethys-stal.