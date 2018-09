M/V van de dag | Colin Kaepernick

De antiracismeactivist verdeelt Amerika, maar heerst bij Nike.

Colin Kaepernick is een van de gezichten van de nieuwe Just Do It-campagne van Nike. De sportgigant wil met de American footballspeler, die al sinds vorig jaar niet meer aan de bak komt in de competitie, vieren dat 30 jaar geleden de beroemde slogan ‘Just Do It’ werd geïntroduceerd. ‘Believe in something. Even if it means sacrificing everything’, tweette de voormalige quarterback van de San Francisco 49ers eergisteren.

De 30-jarige footballspeler werd bekend toen hij in 2016 tijdens het Amerikaanse volkslied voor een wedstrijd knielde in plaats van recht te staan, uit stil protest tegen discriminatie en het politiegeweld tegen zwarten. Zijn actie groeide uit tot een wereldwijde antidiscriminatiebeweging in de sport. In april kreeg hij een prijs van Amnesty International voor zijn mensenrechtenactivisme.

Schermvullende weergave Colin Kaepernick knielt tijdens het Amerikaanse volkslied in 2016, toen hij nog uitkwam voor de San Francisco 49ers. ©AFP

Tegelijk werd hij een omstreden figuur in de VS. Sommigen noemen hem een icoon, anderen moeten niets van hem hebben. De Amerikaanse president Donald Trump haalde op Twitter hard uit naar de knielende spelers. Die toonden volgens hem geen respect voor vlag en vaderland en verdienden niets minder dan hun ontslag.

Kaepernick heeft al zeven jaar een contract bij Nike. Het sportmerk worstelde daar al die tijd mee. Het wist niet goed hoe het hem voor marketingdoeleinden kon gebruiken. Nu hij tot het symbool van de antiracismestrijd in de VS is uitgegroeid, heeft Nike een geschikte rol voor hem gevonden. ‘We geloven dat Colin een van de meest inspirerende sporters van zijn generatie is, die zijn positie heeft gebruikt om de wereld vooruit te helpen’, klinkt het.

Na de aankondiging dat Kaepernick deel uitmaakt van de reclamecampagne, werden de hashtags #BoycottNike en #JustBurnIt trending op Twitter. Sommige mensen plaatsten beelden online waarop ze hun Nike-schoenen en -uitrusting verbrandden uit protest. Ook werd opgeroepen tot een boycot van de sportfabrikant. ‘Sinds wanneer zijn de Amerikaanse vlag en het volkslied zo aanstootgevend’, twitterde iemand bij een foto van zijn brandende Nike-schoenen.

Nike maakt er zich geen zorgen over. ‘There’s no such thing as bad publicity’, denken ze vast in het hoofdkwartier van de sportgigant in Oregon.

De timing van de bekendmaking lijkt geen toeval. Morgen gaat het nieuwe NFL-seizoen van start. Kaepernick ligt al eventjes in de clinch met de bonzen van de American footballcompetitie. Sinds vorig jaar zit hij zonder club. Volgens hem komt dat omdat de 32 NFL-teams tegen hem samenspannen wegens zijn activisme.

Eind vorige week boekte Kaepernick een eerste overwinning in de zaak tegen de NFL. Een bemiddelaar die op de zaak werd gezet, weigerde tot afgrijzen van de NFL Kaepernicks klacht in de prullenbak te gooien. Daardoor geeft hij aan dat er aanwijzingen zijn dat de NFL-teams boter op hun hoofd hebben en Kaepernick onrechtvaardig behandelden. Volgens Amerikaanse media is de deur op een kier gezet voor een rechtszaak tegen de NFL-bazen

Die wending legde Kaepernick geen windeieren. Afgelopen weekend werd hij op de US Open-wedstrijd tussen de tenniszussen Serena en Venus Williams als een held onthaald. Nike kon geen beter moment kiezen voor zijn statement.